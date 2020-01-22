Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Poder de Chico Buarque transcende a música, já o de Bolsonaro é passageiro
Música e poder

Poder de Chico Buarque transcende a música, já o de Bolsonaro é passageiro

Daqui a 50 anos, o nome do atual presidente apenas figurará na lista dos ex-presidentes. Daqui a mil anos, as melodias de Chico Buarque ainda serão cantadas e ele será celebrado como um dos maiores músicos

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

22 jan 2020 às 04:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

Cantor e compositor Chico Buarque Crédito: Divulgação
O presidente da República informou que não vai assinar o diploma que confere a Chico Buarque o Prêmio Camões. Ao saber dessa decisão do presidente da República, Chico Buarque ironizou que a a ausência da assinatura do presidente valoriza o prêmio.
Traduzindo sua ironia - a assinatura do presidente mancharia a láurea.
Daqui a 50  anos, o nome do atual presidente apenas figurará na lista dos presidentes porque uma lista dessa natureza não pode omitir nenhum nome. Daqui a mil anos, as melodias de Chico Buarque ainda serão cantadas e ele será celebrado como um dos maiores compositores do Brasil.

Veja Também

Presença de Cristo nos tribunais ilumina para decisões mais justas

Todo brasileiro deveria conhecer ao menos um princípio da Constituição

O poder político é passageiro. O poder das ideias é eterno. Somente quando o titular de poder político é também portador de ideias - um verdadeiro estadista - sua herança é preservada. Quando o titular do poder político é vazio de pensamento, sua lembrança dura o tempo do seu mandato.
Como muito bem escreveu Joaquim Ferreira dos Santos, "Chico Buarque é a voz que nos resta, a veia que salta, aquele que torna suportável essa noite de mascarados e pigmeus de boulevard. Sempre que tira o violão da capa e pega o dicionário de rimas, o país melhora.
Há quem prefira escrever a história do Brasil com fuzil, desligar o radar da estrada e azucrinar os golfinhos de Angra com turistas.

Veja Também

Chico Buarque recebe o Prêmio Camões 2019

Chico Buarque recebe o Prêmio Camões pelo conjunto da obra

Não assinatura de Bolsonaro é um segundo prêmio, diz Chico Buarque

Chico, armado com a bemol natural sustenida no ar, atira de volta o "luz, quero luz" que cantam os poetas mais delirantes. O Brasil de 2019 é uma pátria-mãe tão distraída que parece ter perdido a noção da hora. Ao Deus-dará. É um trem de candango, um bando de orangotango, todos com um bom motivo para esfolar o próximo.
A maioria, trancada em pânico nos seus camarins, toma calmante com um bocado de gin. Lá fora, no Brejo da Cruz, desfila a estarrecedora banda de napoleões cretinos, todos de marcha a ré em permanente ode aos ratos e às tenebrosas transações.
Nas horas vagas, apedreja-se a mais recente Geni. Chico dá esperança. Mesmo com todo o problema, todo o sistema, ele inventa um outro país - e a gente vai levando. É só uma página infeliz da nossa história.”

Veja Também

Os sete pecados capitais, ainda hoje, são inerentes ao ser humano

Julgar um criminoso, por mais insano que seja, sem defesa é abominável

Poucos sabem que Chico Buarque viveu, por algum tempo, em Cachoeiro de Itapemirim. Seu pai foi promotor de Justiça e atuou, por algum tempo, na Comarca de Cachoeiro.
Consta que, no processo do qual resultou a aposentadoria compulsória de Vinicius de Moraes, foi escrito, como conclusão: “Vá trabalhar, vagabundo”. Chico Buarque, valendo-se do episódio, aproveitou a frase, que transformou em verso, numa de suas mais inspiradas composições.

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados