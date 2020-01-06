Pode ser réveillon e pode ser você

Priscila Gama Crédito: Instagram

Uau! Você acredita que chegamos em 2020?

Tudo bem que não podemos dizer que chegamos “intactas”, mas a parte positiva é que chegamos e isso será lembrado como uma grande vitória e promessa de vida nova paras nossas vidas maravilhosas.

No entanto, eu já aqui nas minhas viagens pessoais dos mais orgânicos questionamentos, cada vez mais me pergunto o que define essa sensação de vida nova dentro da gente – é o calendário imposto pela igreja? É a roupa branca? E o que define essa sensação em nós e porque a gente precisa disso anualmente e tem que ser na virada do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro do próximo ano?

A primeira coisa que eu pensei é que: definitivamente a gente piraria sem esse marco de que novos tempos virão, né? Imaginem uma vida em que em nenhum momento a gente possa acreditar e determinar que as coisas ruins ficarão para trás e que para frente só saúde, paz, dinheiro, amor e etc!? Eu, definitivamente entraria em colapso.

Essa parada é necessária. E a curta coluna de hoje é para refletirmos juntos o por que da gente, de alguma forma, se colocar incapaz de estabelecer esses “novos tempos” a qualquer tempo em nossas vida a despeito da necessidade da simbologia do Ano-Novo.

Eu fico observando todos esses ícones que fazemos das pessoas (fazemos isso todos os dias) e o que há de comum na maioria deles é que, em determinado momento da vida, essas mulheres mudaram o curso da sua vida e, contrariando as expectativas ou não, fizeram vida nova fora do calendário e estabeleceram um réveillon fora de época. Portanto, não seja cruel consigo mesmo e aceite que existe um portal de novos tempos pra todos nós a cada novo dia e, se for o caso pra você, faça o que quiser do seu calendário festivo pessoal e intransferível.

Que os nossos planos para esse ano que se inicia sejam capazes de curvarem-se à geografia do tempo se for necessário e que nós, saibamos que não há nada de linear em absolutamente nada que alguém se propõe a fazer e que tá tudo bem. O que não dá é pra deixar de tentar realizar ao seu modo os seus objetivos, mesmo que a mudança ocorra fora do calendário e que o jogo vire numa terça-feira. E também não dá pra correr atrás de uma jornada pela mudança e prosperidade ignorando a existência de pessoas ao seu redor... Por favor, não sejamos o tipo de pessoas que prejudicam outras com falta de comprometimento e demais ignorâncias.

Que esse 2020 seja imenso não do significar “demorar demais pra acabar”, mas de ser grande em substância. E que seja inteiro e intenso também, mas que seja leve e em Paz.