Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Pode ser réveillon e pode ser você
Se joga

Pode ser réveillon e pode ser você

Não seja cruel consigo mesmo e aceite que existe um portal de novos tempos pra todos nós a cada novo dia e, se for o caso pra você, faça o que quiser do seu calendário festivo pessoal e intransferível.

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 17:06

Públicado em 

06 jan 2020 às 17:06
Priscila Gama

Colunista

Priscila Gama

Priscila Gama Crédito: Instagram
Uau! Você acredita que chegamos em 2020?
Tudo bem que não podemos dizer que chegamos “intactas”, mas a parte positiva é que chegamos e isso será lembrado como uma grande vitória e promessa de vida nova paras nossas vidas maravilhosas.
No entanto, eu já aqui nas minhas viagens pessoais dos mais orgânicos questionamentos, cada vez mais me pergunto o que define essa sensação de vida nova dentro da gente – é o calendário imposto pela igreja? É a roupa branca? E o que define essa sensação em nós e porque a gente precisa disso anualmente e tem que ser na virada do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro do próximo ano?
A primeira coisa que eu pensei é que: definitivamente a gente piraria sem esse marco de que novos tempos virão, né? Imaginem uma vida em que em nenhum momento a gente possa acreditar e determinar que as coisas ruins ficarão para trás e que para frente só saúde, paz, dinheiro, amor e etc!? Eu, definitivamente entraria em colapso.
Essa parada é necessária. E a curta coluna de hoje é para refletirmos juntos o por que da gente, de alguma forma, se colocar incapaz de estabelecer esses “novos tempos” a qualquer tempo em nossas vida a despeito da necessidade da simbologia do Ano-Novo.
Eu fico observando todos esses ícones que fazemos das pessoas (fazemos isso todos os dias) e o que há de comum na maioria deles é que, em determinado momento da vida, essas mulheres mudaram o curso da sua vida e, contrariando as expectativas ou não, fizeram vida nova fora do calendário e estabeleceram um réveillon fora de época. Portanto, não seja cruel consigo mesmo e aceite que existe um portal de novos tempos pra todos nós a cada novo dia e, se for o caso pra você, faça o que quiser do seu calendário festivo pessoal e intransferível.
Que os nossos planos para esse ano que se inicia sejam capazes de curvarem-se à geografia do tempo se for necessário e que nós, saibamos que não há nada de linear em absolutamente nada que alguém se propõe a fazer e que tá tudo bem. O que não dá é pra deixar de tentar realizar ao seu modo os seus objetivos, mesmo que a mudança ocorra fora do calendário e que o jogo vire numa terça-feira. E também não dá pra correr atrás de uma jornada pela mudança e prosperidade ignorando a existência de pessoas ao seu redor... Por favor, não sejamos o tipo de pessoas que prejudicam outras com falta de comprometimento e demais ignorâncias.
Que esse 2020 seja imenso não do significar “demorar demais pra acabar”, mas de ser grande em substância. E que seja inteiro e intenso também, mas que seja leve e em Paz.
Vai. Se joga sem medo.

Priscila Gama

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados