PMV muda lista de roupas para curso de balé para contemplar meninos

A Fafi oferece, gratuitamente, cursos de música, dança e teatro Crédito: Divulgação

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vitória alterou a lista de exigências no vestuário para os candidatos que desejam fazer o curso de Iniciação à Dança Clássica na Escola Técnica Municipal de Teatro, Música e Dança da Fafi, no Centro. A primeira lista contemplava apenas roupas de bailarinas – os bailarinos haviam sido esquecidos.

O secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, admitiu a falha no edital e determinou que fosse feita nova lista para que os meninos fossem também contemplados.

Inicialmente, o edital, que oferece 20 vagas, exigia das bailarinas para a primeira aula que elas levassem collant preto (modelo regata), meia-calça rosa e sapatilha rosa ou preta.

A lista foi modificada e os bailarinos foram incluídos. Eles têm que levar para a primeira aula na Fafi sapatilha (preta, branca ou bege), malha (calça justa de malha preta) e camiseta justa preta.

A pré-inscrição para o curso (gratuito), voltado para meninos e meninas de 6 ou 7 anos de idade, vai até a próxima quarta-feira (20) na Fafi. O curso será oferecido de 20 a 31 de janeiro do ano que vem.