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Leonel Ximenes

PMV muda lista de roupas para curso de balé para contemplar meninos

Na primeira relação de vestuário obrigatório para a primeira aula, só havia peças femininas

Públicado em 

14 nov 2019 às 16:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Fafi oferece, gratuitamente, cursos de música, dança e teatro Crédito: Divulgação
A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vitória alterou a lista de exigências no vestuário para os candidatos que desejam fazer o curso de Iniciação à Dança Clássica na Escola Técnica Municipal de Teatro, Música e Dança da Fafi, no Centro. A primeira lista contemplava apenas roupas de bailarinas – os bailarinos haviam sido esquecidos.
O secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, admitiu a falha no edital e determinou que fosse feita nova lista para que os meninos fossem também contemplados.
Inicialmente, o edital, que oferece 20 vagas,  exigia das bailarinas para a primeira aula que elas levassem collant preto (modelo regata), meia-calça rosa e sapatilha rosa ou preta.
A lista foi modificada e os bailarinos foram incluídos. Eles têm que levar para a primeira aula na Fafi sapatilha (preta, branca ou bege), malha (calça justa de malha preta) e camiseta justa preta.
A pré-inscrição para o curso (gratuito), voltado para meninos e meninas de 6 ou 7 anos de idade, vai até a próxima quarta-feira (20) na Fafi. O curso será oferecido de 20 a 31 de janeiro do ano que vem.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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