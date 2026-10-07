PM encontra jovem dormindo no porta-malas de carro na Terceira Ponte após denúncia de sequestro

Uma adolescente de 17 anos foi encontrada dormindo dentro do porta-malas de um carro na Terceira Ponte, em Vitória, no Espírito Santo, na noite de domingo (4). O veículo foi cercado pela Polícia Militar após uma denúncia de sequestro.





Ao ser questionada pelos militares, a jovem relatou que havia escolhido ficar no espaço durante a viagem entre as cidades de Anchieta, no Sul do Estado, e Serra, na Grande Vitória — um trajeto que dura, em média, 1 hora e 40 minutos — por considerar “mais adequado para dormir”.





A adolescente disse, ainda, que havia sido autorizada pelos pais, que também estavam no veículo.