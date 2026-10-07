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Surpresa

PM encontra jovem dormindo no porta-malas de carro na Terceira Ponte após denúncia de sequestro

Adolescente relatou a policiais que havia escolhido ficar no espaço durante a viagem entre as cidades de Anchieta

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 09:56

Andressa Antunes

Andressa Antunes

Publicado em 

07 out 2026 às 09:56
Carro com a adolescente em porta-malas foi abordado na Terceira Ponte Fernando Madeira

Uma adolescente de 17 anos foi encontrada dormindo dentro do porta-malas de um carro na Terceira Ponte, em Vitória, no Espírito Santo, na noite de domingo (4). O veículo foi cercado pela Polícia Militar após uma denúncia de sequestro.


Ao ser questionada pelos militares, a jovem relatou que havia escolhido ficar no espaço durante a viagem entre as cidades de Anchieta, no Sul do Estado, e Serra, na Grande Vitória — um trajeto que dura, em média, 1 hora e 40 minutos — por considerar “mais adequado para dormir”.


A adolescente disse, ainda, que havia sido autorizada pelos pais, que também estavam no veículo.

Polícia realizou buscas e ouviu pais da adolescente

Por nota, a Polícia Militar informou que realizou buscas nos ocupantes e no veículo, e não encontrou nenhum material ilícito. Também foram feitas consultas relacionadas ao veículo e ao motorista, além do teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.


“A versão apresentada pela adolescente foi confirmada pelos pais e não foram constatados sinais visíveis de maus-tratos. Diante da ausência de irregularidades ou indícios de crime, o veículo e seus ocupantes foram liberados”, informou a corporação.

Conduta é considerada infração gravíssima

De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), "conduzir o veículo transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo Contran" é considerado infração gravíssima.


Caso um motorista infrinja essa lei de trânsito, a penalidade prevista é multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Há ainda a possibilidade de apreensão do veículo.


Segundo a Polícia Militar, no caso de Vitória, as "medidas administrativas pertinentes" foram tomadas.

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