PM encontra jovem dormindo no porta-malas de carro na Terceira Ponte após denúncia de sequestro

Uma adolescente de 17 anos foi encontrada dormindo dentro do porta-malas de um carro na Terceira Ponte, em Vitória, no Espírito Santo, na noite de domingo (4). O veículo foi cercado pela Polícia Militar após uma denúncia de sequestro.
Ao ser questionada pelos militares, a jovem relatou que havia escolhido ficar no espaço durante a viagem entre as cidades de Anchieta, no Sul do Estado, e Serra, na Grande Vitória — um trajeto que dura, em média, 1 hora e 40 minutos — por considerar “mais adequado para dormir”.
A adolescente disse, ainda, que havia sido autorizada pelos pais, que também estavam no veículo.
Por nota, a Polícia Militar informou que realizou buscas nos ocupantes e no veículo, e não encontrou nenhum material ilícito. Também foram feitas consultas relacionadas ao veículo e ao motorista, além do teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.
“A versão apresentada pela adolescente foi confirmada pelos pais e não foram constatados sinais visíveis de maus-tratos. Diante da ausência de irregularidades ou indícios de crime, o veículo e seus ocupantes foram liberados”, informou a corporação.
De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), "conduzir o veículo transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo Contran" é considerado infração gravíssima.
Caso um motorista infrinja essa lei de trânsito, a penalidade prevista é multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Há ainda a possibilidade de apreensão do veículo.
Segundo a Polícia Militar, no caso de Vitória, as "medidas administrativas pertinentes" foram tomadas.