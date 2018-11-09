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Beatriz Seixas

Pistas do novo Aeroporto de Vitória estão alagadas

Com as fortes chuvas, água não está escoando adequadamente na nova estrutura, inaugurada há pouco mais de sete meses

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 14:39

Públicado em 

09 nov 2018 às 14:39
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Pistas de taxiamento (taxiways) do novo Aeroporto de Vitória estão alagadas com as fortes chuvas que atingem a Capital Crédito: Fernando Madeira
As intensas e constantes chuvas que estão sendo registradas na Capital também estão impactando o novo Aeroporto de Vitória. Algumas das novas taxiways, que são as pistas usadas pelas aeronaves para fazer deslocamentos e manobras, estão alagadas. O problema inclusive já foi notificado aos pilotos por meio de comunicados, chamados de Notam. Segundo o aviso, as taxiways Foxtrot, Kilo, Delta e Juliet não devem ser usadas até as 23h59 do dia 13. Esse horário e essa data, entretanto, podem ser alterados a qualquer momento por meio de um outro Notam.
A Infraero confirmou que foram publicados quatro Notams – um para cada pista de taxiamento (F, K, D e J) – alertando aos operadores de aeronaves que essas estruturas estão com restrição devido ao alagamento, mas observou que o Aeroporto de Vitória conta com 12 pistas de taxiamento. "Tão logo a situação das chuvas se estabilize, as restrições poderão ser retiradas", declarou por nota.
Essa é a segunda vez que as pistas de taxiamento são interditadas. Em abril deste ano, quando também fortes chuvas atingiram Vitória, as taxiways ficaram alagadas e a pista nova acabou sendo usada como alternativa para o deslocamento.
Desta vez, pilotos reclamam ainda das condições da pista nova. Segundo alguns profissionais, a nova estrutura está acumulando água, fazendo com que eles optem por pousar e decolar da pista antiga. O piloto de um avião da companhia Azul, que chegou a decolar nesta sexta-feira da pista nova, reclamou das condições da pista. Um outro piloto, nesse caso da Gol, solicitou aos operadores da torre de controle que a decolagem acontecesse da pista velha que, segundo ele, oferece melhores condições.
Mesmo com as reclamações, a Infraero destacou que a pista de pouso e decolagem 02/20 (que é a nova estrutura) está recebendo os pousos e o aeroporto tem operado normalmente, apesar dos transtornos causados pelas fortes chuvas. "A pista de pouso e decolagem 02/20 está liberada e em função da meteorologia (direção dos ventos, chuva, entre outros) ela está recebendo os pousos e decolagens e garantindo as operações do Aeroporto de Vitória. Nesta sexta-feira (08/11), ela recebeu cerca de 80% das operações até as 15h40."
Chuvas fortes têm feito com que pistas de taxiamento do Aeroporto de Vitória fiquem alagadas Crédito: Fernando Madeira
As críticas em relação à pista nova - inaugurada há pouco mais de sete meses junto com o novo aeroporto, que custou quase R$ 560 milhões - são principalmente ao fato de ela não escoar a água adequadamente. O que fontes revelam é que a nova pista não conta com o chamado grooving, que é uma espécie de ranhuras no asfalto da pista. O grooving é responsável por ampliar o coeficiente de atrito entre a pista e os pneus da aeronave e, em dias de chuva, aumenta o escoamento da água, garantindo também a segurança nas operações de pousos e decolagens em condições climáticas adversas.
Pelos relatos, o grooving da pista antiga é muito bom e evita que haja acúmulos de água na estrutura. “A pista nova, que não tem grooving, tem deficiência em relação ao escoamento de água, e as taxiways novas estão alagando. A situação está horrível. É um absurdo que isso aconteça após gastarem milhões com o novo aeroporto”, reclamou uma fonte.
A Infraero esclarece que a pista de pouso e decolagem 02/20 foi construída com a tecnologia SMA, que é empregada em diversos aeroportos pelo mundo, além de ser usada em vias com condições severas de tráfego, como paradas, faixas exclusivas de ônibus e até pistas de Fórmula 1. "Devido a sua elevada resistência e capacidade de drenagem essa tecnologia de pavimentação não necessita de aplicação de grooving."
A estatal adverte ainda que todo o complexo aeroportuário conta com sistema de drenagem e que a Infraero está monitorando a operação do aeroporto em meio às fortes chuvas que atingem Vitória e a região metropolitana.
Situação dos voos
Pelo site da Infraero, conforme atualização às 14 horas, dos 24 voos programados para esta sexta-feira, 14 voos (58,33%) estavam dentro do horário previsto, oito (33,33%) estavam atrasados, um (4,17%) estava atrasado no momento e um (4,17%) havia sido cancelado.
 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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