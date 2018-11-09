Pistas do novo Aeroporto de Vitória estão alagadas

Pistas de taxiamento (taxiways) do novo Aeroporto de Vitória estão alagadas com as fortes chuvas que atingem a Capital Crédito: Fernando Madeira

As intensas e constantes chuvas que estão sendo registradas na Capital também estão impactando o novo Aeroporto de Vitória. Algumas das novas taxiways, que são as pistas usadas pelas aeronaves para fazer deslocamentos e manobras, estão alagadas. O problema inclusive já foi notificado aos pilotos por meio de comunicados, chamados de Notam. Segundo o aviso, as taxiways Foxtrot, Kilo, Delta e Juliet não devem ser usadas até as 23h59 do dia 13. Esse horário e essa data, entretanto, podem ser alterados a qualquer momento por meio de um outro Notam.

A Infraero confirmou que foram publicados quatro Notams – um para cada pista de taxiamento (F, K, D e J) – alertando aos operadores de aeronaves que essas estruturas estão com restrição devido ao alagamento, mas observou que o Aeroporto de Vitória conta com 12 pistas de taxiamento. "Tão logo a situação das chuvas se estabilize, as restrições poderão ser retiradas", declarou por nota.

Em abril deste ano, quando também fortes chuvas atingiram Vitória, as taxiways ficaram alagadas e a pista nova acabou sendo usada como alternativa para o deslocamento. Essa é a segunda vez que as pistas de taxiamento são interditadas.e a pista nova acabou sendo usada como alternativa para o deslocamento.

Desta vez, pilotos reclamam ainda das condições da pista nova. Segundo alguns profissionais, a nova estrutura está acumulando água, fazendo com que eles optem por pousar e decolar da pista antiga. O piloto de um avião da companhia Azul, que chegou a decolar nesta sexta-feira da pista nova, reclamou das condições da pista. Um outro piloto, nesse caso da Gol, solicitou aos operadores da torre de controle que a decolagem acontecesse da pista velha que, segundo ele, oferece melhores condições.

Mesmo com as reclamações, a Infraero destacou que a pista de pouso e decolagem 02/20 (que é a nova estrutura) está recebendo os pousos e o aeroporto tem operado normalmente, apesar dos transtornos causados pelas fortes chuvas. "A pista de pouso e decolagem 02/20 está liberada e em função da meteorologia (direção dos ventos, chuva, entre outros) ela está recebendo os pousos e decolagens e garantindo as operações do Aeroporto de Vitória. Nesta sexta-feira (08/11), ela recebeu cerca de 80% das operações até as 15h40."

Chuvas fortes têm feito com que pistas de taxiamento do Aeroporto de Vitória fiquem alagadas Crédito: Fernando Madeira

As críticas em relação à pista nova - inaugurada há pouco mais de sete meses junto com o novo aeroporto, que custou quase R$ 560 milhões - são principalmente ao fato de ela não escoar a água adequadamente. O que fontes revelam é que a nova pista não conta com o chamado grooving, que é uma espécie de ranhuras no asfalto da pista. O grooving é responsável por ampliar o coeficiente de atrito entre a pista e os pneus da aeronave e, em dias de chuva, aumenta o escoamento da água, garantindo também a segurança nas operações de pousos e decolagens em condições climáticas adversas.

Pelos relatos, o grooving da pista antiga é muito bom e evita que haja acúmulos de água na estrutura. “A pista nova, que não tem grooving, tem deficiência em relação ao escoamento de água, e as taxiways novas estão alagando. A situação está horrível. É um absurdo que isso aconteça após gastarem milhões com o novo aeroporto”, reclamou uma fonte.

A Infraero esclarece que a pista de pouso e decolagem 02/20 foi construída com a tecnologia SMA, que é empregada em diversos aeroportos pelo mundo, além de ser usada em vias com condições severas de tráfego, como paradas, faixas exclusivas de ônibus e até pistas de Fórmula 1. "Devido a sua elevada resistência e capacidade de drenagem essa tecnologia de pavimentação não necessita de aplicação de grooving."

A estatal adverte ainda que todo o complexo aeroportuário conta com sistema de drenagem e que a Infraero está monitorando a operação do aeroporto em meio às fortes chuvas que atingem Vitória e a região metropolitana.

Situação dos voos

Pelo site da Infraero, conforme atualização às 14 horas, dos 24 voos programados para esta sexta-feira, 14 voos (58,33%) estavam dentro do horário previsto, oito (33,33%) estavam atrasados, um (4,17%) estava atrasado no momento e um (4,17%) havia sido cancelado.