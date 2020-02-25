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Renata Rasseli

Pianistas capixabas vencem concurso na Colômbia

Olivia Silveira Tebaldi, Victor Pompermayer e Estêvão Medeiros venceram o Concurso Internacional de piano Carmel Klavier

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

25 fev 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Pianista Estevão Medeiros Crédito: Reprodução/Instagram/Estevão Medeiros
Na última semana, os alunos da Escola de Música Gabriel Camargo, Olivia Silveira Tebaldi (8 anos), Victor Pompermayer (18 anos), Estêvão Medeiros (11 anos) foram os grandes vencedores do Concurso Internacional de piano Carmel Klavier. Cada um em sua respectiva categoria, os alunos foram premiados com o 1º e o 3º lugar respectivamente.
Com um nível de exigência altíssimo, participaram do concurso 157 candidatos de todo o mundo. Sendo os representantes capixabas os únicos brasileiros no evento. Para a professora Janne Gonçalves, que preparou os três pianistas para a competição, “a oportunidade de estar com a Presidente do júri e organizadora do evento, a professora Irina Gorin, foi uma experiência inspiradora e muito enriquecedora, tanto para os participantes quanto para os preparadores”.

QUERIDAS DE RR

Margô Dalla e Monika Serrão: em festa no Centro de Vitória  Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVIDADES EM DECORAÇÃO

A empresária Cintia Dutra esteve em São Paulo conferindo as novidades do segmento de decoração de luxo nas feiras Abup Têxtil e Abimad. Entre as tendências em mobiliário que chegam em breve à sua Unimport ela destacou os móveis com estofados em cores vibrantes, design com linhas retas e acabamentos sofisticados que acompanham a tendência mundial. Peças com detalhes em tela e madeira natural assim como a forte presença da cor Classic Blue, escolha da Pantone para 2020, completam o lançamento da nova coleção.

FESTA

Paulo Cesar Carletti, Dayse Lemos e Daniele Godoy Crédito: Mônica Zorzanelli

INAUGURAÇÃO

Lilliany Novaes dos Santos Da Rós convida para a inauguração de um showroom de locação de mobília e objetos para festas e eventos, o  Favorita, dia 3 de março, em Itapoã, Vila Velha. 

CELEBRANDO!

Flavia Dalla e Thais Hilal Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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