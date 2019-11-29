Petrobras terá plataforma de petróleo virtual em Vitória

Imaginem uma plataforma de petróleo ser operada longe do mar, num ambiente fechado de um prédio numa avenida movimentada de Vitória? Ficção? Nada disso, toda essa operação será possível com o “digital twin”, um gêmeo digital da plataforma P-50, que opera no campo de Albacora Leste, na Bacia de Campos.
O programa, que está em desenvolvimento, é uma maquete virtual da plataforma, a partir da qual pode-se aplicar remotamente ideias e ações com potencial para redução de custos e aumento da eficiência e segurança nas operações. Em vez de atuarem em alto-mar, porém, os empregados da companhia estarão no prédio administrativo da Reta da Penha.
Com o desenvolvimento da ferramenta, segundo a Petrobras, será possível acessar os dados da plataforma em tempo real, visualizar e navegar pelos módulos da unidade e realizar treinamentos virtuais. A interação com ativos virtuais evita riscos para o trabalhador e para os equipamentos.