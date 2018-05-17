Petrobras aumenta a gasolina em R$ 0,39 em dois meses

Abastecer dói cada vez mais no bolso no Brasil Crédito: Gasolina

Em dois meses (entre 15 de março e 15 de maio), o litro da gasolina distribuída pela Petrobras acumulou um aumento de R$ 0,39. No diesel a situação é ainda pior: em 60 dias aumentou R$ 0,49 e nos últimos quatro dias foram mais R$ 0,10. Em apenas três dias, do dia 15 de maio até ontem, o preço do litro da gasolina subiu R$ 0,10 na refinaria – passou de R$ 2,22 para R$ 2,33.

Mais aumento

De acordo com a planilha da Petrobras à qual a coluna teve acesso, hoje terá novo aumento no preço médio do diesel e da gasolina entregue às distribuidoras, sem os tributos. A gasolina vai para R$ 2,04 – na quarta, estava a R$ 1,96. E o diesel passará de R$ 2,26 para R$ 2,33.

Indigesto

Uma das empresas de transporte de aplicativo estendeu o tal do “preço dinâmico” para o horário do almoço, quando há grande movimento de passageiros.

Cartel do aplicativo

Nesse horários especiais é quase impossível encontrar um aplicativo da concorrência, cujas corridas são mais baratas. É que os motoristas ignoram as chamadas da empresa mais barata e optam pela que cobra mais.

Justiça em pé

No começo desta semana, numa audiência de conciliação no Juizado de Castelo, não havia lugar para as pessoas sentarem.

Justiça no ônibus

E em Fundão, o Tribunal de Justiça iniciou uma correição no fórum da cidade. O problema é que o local é tão pequeno que os juízes corregedores tiveram que ficar no ônibus do TJ em frente.

Não basta ser pai

Um dos promotores do caso dos PMs grevistas teve que ser substituído ontem no Fórum Criminal de Vitória. E o motivo é nobre: o filho do doutor nasceu antes do tempo previsto.

Bem na foto?

À tarde, pouco antes do intervalo para o lanche, os PMs réus fizeram uma “discreta” selfie em torno do Capitão Assumção, em pleno salão do júri.

Sem pedaladas

O apagão da Vivo afetou o serviço do Bike VV (Vila Velha), que ontem ficou sem operar durante um tempão.

Haja vacina!

Leitor foi tomar vacina contra febre amarela e ouviu de algumas pessoas no posto de saúde : “Esse mosquito Aedes aegypti transmite tanta coisa ruim que daqui a pouco vai transmitir os jogos do Vasco”.





Perigo na BR

Pode piorar o que já é ruim. Aumentou muito o tráfego de carretas com eucalipto na BR 262. É que o trem que transportava as toras está parado há mais de um ano.

Cidade partida

A Prefeitura de Vitória estuda devolver o Centro Cultural Carmélia para a União. O equipamento, numa região pobre, está pronto e precisa de reforma. Mas a mesma PMV quer a cessão dos galpões do IBC em Jardim da Penha, bairro de classe média, para transformá-los em Centro Cultural.

De olho

Paulo Hartung está de óculos novos. Será que vai passar a enxergar a situação política do ES de outra forma?

Saúde, Zé Carlinhos!

O diplomata José Carlos da Fonseca Júnior se recupera de um princípio de enfarte. Após uma caminhada em Brasília, o ex-chefe da Casa Civil do governo do Estado passou mal, foi internado e recebeu dois stents.

Greve permanente?

Pai de uma aluna de uma escola de Vitória teve que buscar sua filha ontem às 15h30, duas horas antes do horário de saída normal. A alegação da escola: os professores teriam uma nova assembleia no mesmo horário de aula.

Turismo do pó

O ônibus de turismo de Vitória é bonito, mas só há cadeiras na parte superior. Ou seja, quem viajar não terá como se proteger embaixo. Mas em compensação terá uma visão privilegiada do pó de minério infernizando a Capital e cidades vizinhas.

Motivo para briga

De um antenado internauta: “A direita briga porque não tem candidato a presidente; a esquerda briga porque tem”.

Alô, Juninho!