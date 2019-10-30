Pesquisa: 75% dos passageiros reprovam segurança nos terminais

Terminal do Transcol em Jardim América, Cariacica Crédito: Secom/ES

A Frente Parlamentar de Combate à Violência nos Transportes Coletivos, presidida pelo deputado Danilo Bahiense (PSL), começa seus trabalhos hoje (30), na Assembleia Legislativa, e vai revelar dados de uma pesquisa realizada pela Faculdade Pio XII.

Foram ouvidos 1.020 passageiros de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Dos entrevistados, 75,49% (770) disseram que a segurança dos terminais do Transcol é inadequada. Atualmente, nove estão em funcionamento.

ASSALTO NOS ÔNIBUS

A mesma pesquisa revela que 83,14% (848) dos passageiros dizem que têm medo de serem assaltados assim que entram nos ônibus. E 60,29% (615) dos entrevistados ressaltam que temem que essa violência aconteça a qualquer hora do dia.

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No levantamento, 424 contaram que foram assaltados. E um dado preocupante: 34,9% das vítimas (148) relataram que não registraram boletim de ocorrência, o que leva à subnotificação dos crimes.