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Leonel Ximenes

Pesquisa: 75% dos passageiros reprovam segurança nos terminais

O mesmo estudo mostrou que 83%  dos passageiros dizem que têm medo de serem assaltados nos ônibus

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 05:30

Públicado em 

30 out 2019 às 05:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Terminal do Transcol em Jardim América, Cariacica Crédito: Secom/ES
A Frente Parlamentar de Combate à Violência nos Transportes Coletivos, presidida pelo deputado Danilo Bahiense (PSL), começa seus trabalhos hoje (30), na Assembleia Legislativa, e vai revelar dados de uma pesquisa realizada pela Faculdade Pio XII.
Foram ouvidos 1.020 passageiros de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Dos entrevistados, 75,49% (770) disseram que a segurança dos terminais do Transcol é inadequada. Atualmente, nove estão em funcionamento.

ASSALTO NOS ÔNIBUS

A mesma pesquisa revela que 83,14% (848) dos passageiros dizem que têm medo de serem assaltados assim que entram nos ônibus. E 60,29% (615) dos entrevistados ressaltam que temem que essa violência aconteça a qualquer hora do dia.

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Terminais do Transcol continuam cheios de problemas

No levantamento, 424 contaram que foram assaltados. E um dado preocupante: 34,9% das vítimas (148) relataram que não registraram boletim de ocorrência, o que leva à subnotificação dos crimes.
Os passageiros se queixaram para servidores da Assembleia de que o número de vigilantes nos terminais é insuficiente (mesmo havendo segurança armada à noite) e que há roubos e furtos, além de ameaças de usuários de drogas.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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