Pesquisa: 75% dos passageiros reprovam segurança nos terminais

A Frente Parlamentar de Combate à Violência nos Transportes Coletivos, presidida pelo deputado Danilo Bahiense (PSL), começa seus trabalhos hoje (30), na Assembleia Legislativa, e vai revelar dados de uma pesquisa realizada pela Faculdade Pio XII.
Foram ouvidos 1.020 passageiros de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Dos entrevistados, 75,49% (770) disseram que a segurança dos terminais do Transcol é inadequada. Atualmente, nove estão em funcionamento.
A mesma pesquisa revela que 83,14% (848) dos passageiros dizem que têm medo de serem assaltados assim que entram nos ônibus. E 60,29% (615) dos entrevistados ressaltam que temem que essa violência aconteça a qualquer hora do dia.
No levantamento, 424 contaram que foram assaltados. E um dado preocupante: 34,9% das vítimas (148) relataram que não registraram boletim de ocorrência, o que leva à subnotificação dos crimes.
Os passageiros se queixaram para servidores da Assembleia de que o número de vigilantes nos terminais é insuficiente (mesmo havendo segurança armada à noite) e que há roubos e furtos, além de ameaças de usuários de drogas.