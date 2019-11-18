"Perguntam 'quem é aquele negão?' e aí respondem 'é o desembargador'"

É hipocrisia falar que não há discriminação, mas também posso falar que hoje você é muito mais aceito, as pessoas estão mais conscientes do que há 15 anos. Pessoas são discriminadas porque são negras, humildes ou por terem determinadas funções. Não me tratam da mesma forma porque sou desembargador. Se não fosse isso, a discriminação seria explícita. Tenho algumas histórias sobre isso. Eu já era juiz, mas morava em Jardim da Penha. Antigamente era hobby, uma terapia, você lavar seu carro. Peguei uma mangueira na rua, naquela época ainda era permitido fazer isso. Enquanto eu estava lá, relaxando e limpando o carro, uma senhora parou do meu lado e perguntou: 'menino, tá cobrando quanto pra lavar? Esse é o último?' Eu sorri e respondi que o carro era meu (risos). Até hoje acontece. Tô em algum lugar e perguntam 'quem é aquele negão?' Aí respondem: 'ele é desembargador.' E aí já sinto que, se não fosse minha a autoridade, o tratamento poderia ser diferente. Saio e continuo vendo do mesmo jeito: não tem preto em quase nenhum lugar onde eu vou.