Solidão ou solitude: o que diz a Filosofia sobre estar só?

Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o assunto em destaque com o comentarista Filicio Mulinari é a solidão - ou o ato de estar só. Nesta última terça-feira (11) foi recordado o Dia dos Solteiros. Para muitos, uma data de convite à reflexão no ato de estar sozinho, nesse momento da vida. Para outros, sensação de liberdade e autoconhecimento. No clima da data, o comentarista explica, à luz da Filosofia, a diferença entre o estar só e a solidão. Ouça a conversa completa!