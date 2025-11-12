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Pensamento Cotidiano

Solidão ou solitude: o que diz a Filosofia sobre estar só?

A análise é do o comentarista Filicio Mulinari

Publicado em 12 de Novembro de 2025 às 17:58

Publicado em 

12 nov 2025 às 17:58
Luto, tristeza, solidão
Solidão Crédito: Pexels
Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o assunto em destaque com o comentarista Filicio Mulinari é a solidão - ou o ato de estar só. Nesta última terça-feira (11) foi recordado o Dia dos Solteiros. Para muitos, uma data de convite à reflexão no ato de estar sozinho, nesse momento da vida. Para outros, sensação de liberdade e autoconhecimento. No clima da data, o comentarista explica, à luz da Filosofia, a diferença entre o estar só e a solidão. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 12-11-25

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