Quanto vale o dinheiro em nossa vida? A Filosofia explica!

O dinheiro como meio, não como fim! Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari, embalado no clima das festas e gastos de de fim de ano, fala sobre a relação do ser humano com o dinheiro, à luz da Filosofia. O comentarista explica. "Arthur Schopenhauer - filósofo alemão do século XIX - dizia que a vida é um 'pêndulo' que oscila entre o sofrimento de não ter e o tédio de possuir. E não existe época melhor para provar isso do que a semana de Black Friday. Estamos comprando por necessidade ou para aliviar uma ansiedade de fim de ano?", questiona. Ouça a conversa completa!