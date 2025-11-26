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Pensamento Cotidiano

Quanto vale o dinheiro em nossa vida? A Filosofia explica!

Acompanhe o comentário de Filicio Mulinari

Publicado em 26 de Novembro de 2025 às 17:10

Publicado em 

26 nov 2025 às 17:10
Dinheiro, poupança, investimentos, reserva financeira
Dinheiro Crédito: Pexels
O dinheiro como meio, não como fim! Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari, embalado no clima das festas e gastos de de fim de ano, fala sobre a relação do ser humano com o dinheiro, à luz da Filosofia. O comentarista explica. "Arthur Schopenhauer - filósofo alemão do século XIX - dizia que a vida é um 'pêndulo' que oscila entre o sofrimento de não ter e o tédio de possuir. E não existe época melhor para provar isso do que a semana de Black Friday. Estamos comprando por necessidade ou para aliviar uma ansiedade de fim de ano?", questiona. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 26-11-25

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