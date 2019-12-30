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Concorrência

Pedro Rocha eleva nível do ataque reserva do Flamengo e pode surpreender

Atacante capixaba sabe que será difícil disputar posição com Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, mas se reencontrar seu melhor futebol pode colocar uma pulga atrás da orelha do técnico Jorge Jesus

Públicado em 

30 dez 2019 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Pedro Rocha não vê a hora de vestir a camisa do Flamengo Crédito: Richard Pinheiro
O atacante capixaba Pedro Rocha foi o primeiro reforço anunciado oficialmente pelo Flamengo para a temporada 2020. Aos 25 anos, o jogador que é natural de Vila Velha, mas foi criado em Inhanguetá, em Vitória, terá a dura missão de disputar posição em um ataque de altíssimo nível. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol fizeram uma temporada inesquecível em 2019, talvez a melhor de suas carreiras. Por isso, o banco de reservas é o caminho natural para o atacante que se apresenta em breve ao time rubro-negro. 
A seu favor, Pedro possivelmente terá mais chances de jogo no início do Campeonato Carioca. Como o elenco principal do Flamengo esteve em atividade até o dia 21 deste mês, quando perdeu a final do Mundial de Clubes para o Liverpool por 1 a 0, os jogadores só retornarão das férias no dia 22 de janeiro, logo fica inviável a participação dos atletas nos primeiros jogos da competição, que tem início no dia 18 de janeiro. Por conta do calendário já começar apertado, o Fla anunciou que iniciará o campeonato com jogadores do sub-20 e com os novos reforços, caso de Pedro Rocha.

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Pedro Rocha, novo reforço do Flamengop Crédito: Flamengo/Divulgação
Essa pode ser uma oportunidade-chave para o atacante capixaba mostrar seu potencial. Pedro Rocha viveu a melhor fase de sua carreira com a camisa do Grêmio, mais precisamente em 2016, ano em que foi fundamental no título da Copa do Brasil, quando balançou as redes duas vezes para o Tricolor Gaúcho no jogo de ida da final contra o Atlético-MG, partida que terminou em 3 a 1 para o Grêmio. Apesar de não ser um goleador nato, Pedro apresenta outras qualidades:  é muito rápido e eficiente nos dribles, certamente será bastante acionado nos contra-ataques. 
Em recente entrevista ao repórter Richard Pinheiro, Pedro se mostrou muito motivado para vestir a camisa do Flamengo. Afinal, o capixaba saiu de um time que foi rebaixado no último Brasileirão e chegou ao melhor clube do país na atualidade. Seus números em 2019 são tímidos. De acordo com o Footstats, o atacante acumulou 33 jogos (24 como titular), 4 gols, 3 assistências, 21 finalizações certas, 24 finalizações erradas, 23 dribles certos e 31 desarmes com a camisa do Cruzeiro. Antes disso, teve uma passagem apagada pelo Spartak Moscou, na Rússia. 
O Flamengo se apresenta a Pedro como um clube onde ele pode voltar a apresentar um grande futebol. Além de ter vários  jogadores de alto nível ao seu lado dentro de campo, será comandado por Jorge Jesus, que já deu mostras que consegue extrair o melhor de seus atletas. Bola ele tem, agora é hora de aproveitar essa grande chance.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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