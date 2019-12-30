Pedro Rocha eleva nível do ataque reserva do Flamengo e pode surpreender

Pedro Rocha não vê a hora de vestir a camisa do Flamengo Crédito: Richard Pinheiro

O atacante capixaba Pedro Rocha foi o primeiro reforço anunciado oficialmente pelo Flamengo para a temporada 2020. Aos 25 anos, o jogador que é natural de Vila Velha, mas foi criado em Inhanguetá, em Vitória, terá a dura missão de disputar posição em um ataque de altíssimo nível. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol fizeram uma temporada inesquecível em 2019, talvez a melhor de suas carreiras. Por isso, o banco de reservas é o caminho natural para o atacante que se apresenta em breve ao time rubro-negro.

A seu favor, Pedro possivelmente terá mais chances de jogo no início do Campeonato Carioca. Como o elenco principal do Flamengo esteve em atividade até o dia 21 deste mês, quando perdeu a final do Mundial de Clubes para o Liverpool por 1 a 0, os jogadores só retornarão das férias no dia 22 de janeiro, logo fica inviável a participação dos atletas nos primeiros jogos da competição, que tem início no dia 18 de janeiro. Por conta do calendário já começar apertado, o Fla anunciou que iniciará o campeonato com jogadores do sub-20 e com os novos reforços, caso de Pedro Rocha.

Pedro Rocha, novo reforço do Flamengop Crédito: Flamengo/Divulgação

Essa pode ser uma oportunidade-chave para o atacante capixaba mostrar seu potencial. Pedro Rocha viveu a melhor fase de sua carreira com a camisa do Grêmio, mais precisamente em 2016, ano em que foi fundamental no título da Copa do Brasil, quando balançou as redes duas vezes para o Tricolor Gaúcho no jogo de ida da final contra o Atlético-MG, partida que terminou em 3 a 1 para o Grêmio. Apesar de não ser um goleador nato, Pedro apresenta outras qualidades: é muito rápido e eficiente nos dribles, certamente será bastante acionado nos contra-ataques.

Em recente entrevista ao repórter Richard Pinheiro, Pedro se mostrou muito motivado para vestir a camisa do Flamengo . Afinal, o capixaba saiu de um time que foi rebaixado no último Brasileirão e chegou ao melhor clube do país na atualidade. Seus números em 2019 são tímidos. De acordo com o Footstats, o atacante acumulou 33 jogos (24 como titular), 4 gols, 3 assistências, 21 finalizações certas, 24 finalizações erradas, 23 dribles certos e 31 desarmes com a camisa do Cruzeiro. Antes disso, teve uma passagem apagada pelo Spartak Moscou, na Rússia.

De férias no Espírito Santo, atacante capixaba Pedro Rocha não vê a hora de "sentir realmente na pele o que é ser Flamengo". #Flamengo pic.twitter.com/xBAT5z8l1b — Richard Pinheiro (@RichardPinheir0) December 29, 2019