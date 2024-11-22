Nilson Klava e Bárbara Coelho são os convidados especiais do "Fim de Expediente", direto de Pedra Azul

O que pode unir - ou ao menos aproximar - um ex-repórter setorizado no Congresso Nacional, consagrado como um dos jovens talentos da cobertura política da TV, e uma capixaba, nascida em Vitória, que brilha na cobetura do esporte, com Copas do Mundo e Olimpíadas no currículo? É o que os ouvintes da CBN Vitória saberão, a partir das 18h30 desta sexta-feira (22), no "Fim de Expediente". Os jornalistas Nilson Klava e Bárbara Coelho são os convidados especiais do trio de apresentadores formado por Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy.
Como já virou tradição anual, o "Fim de Expediente" desta sexta será transmitido diretamente da localidade de Pedra Azul, no Espírito Santo, onde a Rede Gazeta promove a 19ª edição do Pedra Azul Summit, encontro de líderes políticos e empresariais. Na plateia, o vice-governador Ricardo Ferraço, o prefeito reeleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, o dirietor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel, e o presidente do Grupo Águia Branca, Kaumer Chieppe, são alguns dos convidados da programação.
Assista à transmissão do "Fim de Expediente", ao vivo, direto de Pedra Azul, no link abaixo: