Nilson Klava e Bárbara Coelho são os convidados especiais do "Fim de Expediente", direto de Pedra Azul

O que pode unir - ou ao menos aproximar - um ex-repórter setorizado no Congresso Nacional, consagrado como um dos jovens talentos da cobertura política da TV, e uma capixaba, nascida em Vitória, que brilha na cobetura do esporte, com Copas do Mundo e Olimpíadas no currículo? É o que os ouvintes da CBN Vitória saberão, a partir das 18h30 desta sexta-feira (22), no "Fim de Expediente". Os jornalistas Nilson Klava e Bárbara Coelho são os convidados especiais do trio de apresentadores formado por Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy.