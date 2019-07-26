VilaBella comemora dez anos com descontos de até 50%

VilaBella comemora dez anos no mercado capixaba com descontos de até 50% em peças do mostruário. E o melhor: o pagamento é facilitado; e a entrega, rápida. No sábado, dia 03, as lojas ficarão abertas até as 18h. E para o segundo semestre, haverá novidades tanto na linha de produtos quanto na estratégia de comunicação.

Há dez anos no mercado capixaba, a Vilabella se orgulha de ter nascido do sonho de seus fundadores que tinham como intenção criar uma loja de móveis que atendesse às pessoas de forma ética, com respeito aos prazos e oferecendo produtos de qualidade com preços acessíveis.

Crédito: Divulgação/VilaBella

Hoje, com oito lojas espalhadas pela Grande Vitória, a empresa conta com 120 colaboradores e tem projetos de se expandir para outras localidades e ampliar os canais de venda. Olhando para trás, nessa uma década de vida, a Vilabella celebra ter conseguido se manter no mercado mesmo com as dificuldades econômicas que o país enfrentou nos últimos anos.

"Apesar de termos vivido uma grande crise econômica, política e social nesse período, sempre acreditamos que, em algum momento, o país entraria nos trilhos novamente. Tivemos que fazer várias mudanças para nos adaptar às dificuldades, mas foi um período de muito aprendizado e hoje, com certeza, a empresa está mais preparada. Começamos com uma loja e um sonho e vamos continuar trabalhando forte para fazer da marca Vilabella uma referência no Estado. Já viramos case no programa Pequenas Empresas Grandes Negócios, com destaque para nossas estratégias de comunicação e investimentos, mesmo em períodos onde a crise afetou fortemente o poder de compra dos clientes", comenta o consultor de marketing, Leonardo Duarte.

A empresa, que possui lojas em Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, inaugurou recentemente uma loja na Av. Leitão da Silva, com o conceito de Outlet e maior espaço para exposição dos produtos. O crescimento da rede está alinhado com um plano de expansão para atender outras regiões do Espírito Santo nos próximos anos.

Crédito: Divulgação/VilaBella

Investindo de forma constante em marketing e comunicação, a Vilabella se orgulha de não vender apenas móveis e de ter a missão de oferecer soluções de conforto e praticidade, com qualidade e design.

"Nosso grande diferencial é o dinamismo dos processos. Conseguimos fazer entregas rápidas e nossa política de negociação é bastante agressiva. Aqui a ordem é não perder negócio. Além disso, nosso mix de produtos é bem variado e alguns modelos são exclusivos", acrescenta Duarte.

Leonardo Duarte, consultor de marketing da VilaBella Crédito: Divulgação/VilaBella