Veja os benefícios dos suplementos vitamínicos para a saúde

Para as pessoas que praticam esportes, os complexos vitamínicos costumam ser parceiros importantes, pois auxiliam a garantir o bem-estar no dia a dia. Crédito: Rede Farmes/Divulgação

Para quem quer manter a vida saudável e equilibrada, além de ter bons hábitos alimentares e uma rotina de exercícios, torna-se indispensável verificar se alguns minerais e vitaminas estão ausentes no organismo. Quando existe a necessidade de reposição, os polivitamínicos podem ser grandes aliados na recuperação desses nutrientes. Tais suplementos ajudam a preservar o corpo bem nutrido e balanceado já que possuem as quantidades ideais de reposição nas formulações.

De acordo com a dermatologista Juliana Amancio, os suplementos são benéficos para complementar a alimentação com nutrientes que podem estar em falta ou até mesmo que não são consumidos no dia a dia. "A suplementação vitamínica ajuda o sistema imunológico a exercer a sua função, uma vez que modula a resposta por meio dos nutrientes que participam da atividade", explica a especialista.

A médica aponta que além de uma alimentação deficiente, algumas patologias podem provocar restrições de absorção de nutrientes, incluindo as doenças gastrointestinais, como a de Chron, celíaca, úlceras gástricas, diabetes, câncer, hipo e hipertireoidismo, entre outras.

"Toda suplementação deve contar com a orientação médica e com exames complementares. O excesso de vitaminas pode fazer mal à saúde." Juliana Amancio - Médica Dermatologista

Mais energia

Para as pessoas que praticam esportes, os complexos vitamínicos costumam ser parceiros importantes, pois auxiliam a garantir o bem-estar no dia a dia. "Os exercícios físicos aumentam a liberação de radicais livres e perdas metabólicas, exigindo mais energia do organismo. A suplementação ajuda a repor as perdas, melhorando a imunidade e o resultado da performance", acrescenta a médica Juliana Amancio.

Outro tipo de reposição é a relacionada as perdas que vem com o avanço da idade, já que o organismo pode passar a não responder na mesma forma e aí a suplementação de nutrientes pode ser necessária. Vitaminas que combatem o envelhecimento também são grandes aliadas nos tratamentos estéticos e de perda de peso.

Entre os complexos vitamínicos mais procurados pelo público, a farmacêutica Ariane Delevedove garante que a suplementação de A à Z e as vitaminas voltadas para cabelos e unhas são as mais visadas. "Para combater o envelhecimento, a vitamina C auxilia as mulheres na produção de colágeno e a vitamina D melhora a performance muscular dos homens", comenta.

Com o objetivo de oferecer ao público capixaba diferentes suplementos vitamínicos, a linha "Bem Cuidar", exclusiva da Rede Farmes, por exemplo, está disponível nas farmácias de todo o Estado. "Pensada no público brasileiro, a linha foi estudada para atender a carência de substâncias que o organismo necessita. Na correria do dia a dia, percebemos que é comum muitas pessoas não conseguirem a quantidade equilibrada de vitaminas para manter a energia plena e a imunidade adequada", frisa Ariane Delevedove.

Ficou curioso nos benefícios desses suplementos? Confira abaixo os detalhes de cada item da linha Bem Cuidar: