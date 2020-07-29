Veja os benefícios dos suplementos vitamínicos para a saúde

Para quem quer manter a vida saudável e equilibrada, além de ter bons hábitos alimentares e uma rotina de exercícios, torna-se indispensável verificar se alguns minerais e vitaminas estão ausentes no organismo. Quando existe a necessidade de reposição, os polivitamínicos podem ser grandes aliados na recuperação desses nutrientes. Tais suplementos ajudam a preservar o corpo bem nutrido e balanceado já que possuem as quantidades ideais de reposição nas formulações.
De acordo com a dermatologista Juliana Amancio, os suplementos são benéficos para complementar a alimentação com nutrientes que podem estar em falta ou até mesmo que não são consumidos no dia a dia. "A suplementação vitamínica ajuda o sistema imunológico a exercer a sua função, uma vez que modula a resposta por meio dos nutrientes que participam da atividade", explica a especialista.
A médica aponta que além de uma alimentação deficiente, algumas patologias podem provocar restrições de absorção de nutrientes, incluindo as doenças gastrointestinais, como a de Chron, celíaca, úlceras gástricas, diabetes, câncer, hipo e hipertireoidismo, entre outras.
"Toda suplementação deve contar com a orientação médica e com exames complementares. O excesso de vitaminas pode fazer mal à saúde."
Mais energia
Para as pessoas que praticam esportes, os complexos vitamínicos costumam ser parceiros importantes, pois auxiliam a garantir o bem-estar no dia a dia. "Os exercícios físicos aumentam a liberação de radicais livres e perdas metabólicas, exigindo mais energia do organismo. A suplementação ajuda a repor as perdas, melhorando a imunidade e o resultado da performance", acrescenta a médica Juliana Amancio.
Outro tipo de reposição é a relacionada as perdas que vem com o avanço da idade, já que o organismo pode passar a não responder na mesma forma e aí a suplementação de nutrientes pode ser necessária. Vitaminas que combatem o envelhecimento também são grandes aliadas nos tratamentos estéticos e de perda de peso.
Entre os complexos vitamínicos mais procurados pelo público, a farmacêutica Ariane Delevedove garante que a suplementação de A à Z e as vitaminas voltadas para cabelos e unhas são as mais visadas. "Para combater o envelhecimento, a vitamina C auxilia as mulheres na produção de colágeno e a vitamina D melhora a performance muscular dos homens", comenta.
Com o objetivo de oferecer ao público capixaba diferentes suplementos vitamínicos, a linha "Bem Cuidar", exclusiva da Rede Farmes, por exemplo, está disponível nas farmácias de todo o Estado. "Pensada no público brasileiro, a linha foi estudada para atender a carência de substâncias que o organismo necessita. Na correria do dia a dia, percebemos que é comum muitas pessoas não conseguirem a quantidade equilibrada de vitaminas para manter a energia plena e a imunidade adequada", frisa Ariane Delevedove.
Ficou curioso nos benefícios desses suplementos? Confira abaixo os detalhes de cada item da linha Bem Cuidar:
Suplemento Cálcio 600 + D3 + K2:
Auxilia no fortalecimento da imunidade. Possui vitamina C, que auxilia na formação do colágeno. Além disso, contém vitamina A, niacina e iodo, que contribuem com a pele. A riboflavina também ajuda na manutenção da pele e de mucosas. A vitamina A, a niacina e a biotina melhoram as mucosas. As vitaminas A, B6, B12, C e D, o ácido fólico, cobre, ferro, zinco e o selênio auxiliam no funcionamento do sistema imune. A biotina ajudam no processo de recuperação do cabelo e da pele. O zinco contribui para a manutenção do cabelo, da pele e das unhas. Além disso, o cobre ajuda na pigmentação do cabelo e da pele.
Auxilia no fortalecimento da imunidade. As vitaminas B6, B12, C, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, biotina cobre ferro e o manganês auxiliam no metabolismo energético. A vitamina A, a rioflavina e o zinco auxiliam na visão. As vitaminas A, B6, B12, C e D, ácido fólico, cobre, ferro, zinco e o selênio ajudam no funcionamento do sistema imune. As vitaminas C e E, riboflavina, cobre, manganês, zinco e o selênio são antioxidantes que ajudam a proteger dos danos causados pelos radicais livres. A vitamina C auxilia na regeneração da forma reduzida da vitamina E.
Auxilia no fortalecimento da imunidade. As vitaminas B6, B12, C, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, biotina, cobre, ferro e o manganês auxiliam no metabolismo energético. A vitamina A, a riboflavina e o zinco melhoram a visão. A vitamina D, o magnésio e o fósforo colaboram no processo de formação de ossos e dentes. O manganês auxilia na formação de ossos. Já o zinco e a vitamina K ajudam na manutenção dos ossos. As vitaminas A, B6, B12, C e D, ácido fólico, cobre, ferro, zinco e o selênio contribuem com o funcionamento do sistema imune.
Auxilia no fortalecimento da imunidade. A biotina ajuda a manter o cabelo e a pele saudáveis. O zinco auxilia na síntese de proteínas e contribui com a manutenção do cabelo, da pele e das unhas. A niacina colabora com a manutenção da pele. Já a niacina e a biotina auxiliam na manutenção de mucosas. O cobre auxilia no metabolismo energético, na manutenção dos tecidos conjuntivos e melhora a pigmentação do cabelo e da pele.
Auxilia no fortalecimento da imunidade. O magnésio auxilia no metabolismo energético, ajuda na formação de ossos e dentes. Também colabora com o metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. Além disso, auxilia no equilíbrio dos eletrólitos.
Auxilia no fortalecimento da imunidade. O cálcio auxilia na formação e manutenção de ossos e dentes. Também ajuda no processo de divisão celular e no funcionamento muscular e neuromuscular. Contém Vitamina D, que auxilia na absorção de cálcio e fósforo e na manutenção de níveis de cálcio no sangue.