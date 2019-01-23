Um leque de opções pra dar um refresh no visual da temporada de sol

Mini, com lentes coloridas e pegada anos 70, oversized, geométricos, top bar… São vários os modelitos que prometem virar protagonistas no street style. E no campo das lentes, as inovações não ficam para trás. As polarizadas, por exemplo, diminuem os impactos da luz solar e os reflexos nos olhos, oferecendo maior conforto ao enxergar. Já as lentes dos óculos de performance são mais alongadas e permitem um campo de visão mais amplo para atletas; enquanto isso as lentes fotossensíveis clareiam e escurecem, de acordo com a incidência da radiação UV nos ambientes e são superpráticas para quem não tira os óculos.