Um leque de opções pra dar um refresh no visual da temporada de sol

Fundamental nas produções da estação, os óculos de sol nos livram de perrengues ao sair na rua, garantem nossa segurança ao dirigir e aparecem em cada vez mais versões nas praias e piscinas. Além do óbvio papel de proteger a nossa saúde visual, por meio das tecnologias empregadas, os óculos também cumprem o papel estético de garantir uma maior versatilidade ao "look" e servem como um acessório poderoso. Nas Óticas Paris, é possível encontrar moda e tecnologia caminhando juntas.
Mini, com lentes coloridas e pegada anos 70, oversized, geométricos, top bar… São vários os modelitos que prometem virar protagonistas no street style. E no campo das lentes, as inovações não ficam para trás. As polarizadas, por exemplo, diminuem os impactos da luz solar e os reflexos nos olhos, oferecendo maior conforto ao enxergar. Já as lentes dos óculos de performance são mais alongadas e permitem um campo de visão mais amplo para atletas; enquanto isso as lentes fotossensíveis clareiam e escurecem, de acordo com a incidência da radiação UV nos ambientes e são superpráticas para quem não tira os óculos.
A boa notícia é que esse monte de opções está disponível nas doze lojas da Óticas Paris com uma promoção imperdível: 50% de desconto na compra do segundo óculos de sol, independentemente da marca. Um motivo a mais para receber o sol de braços abertos, com acessório de proteção UVA e UVB. O verão pode vir quente, pode vir com tudo, que, com a Paris, não tem quem não fique preparado. Vale visitar uma das lojas para conferir as opções e o regulamento de perto.
Mais informações: oticasparis.com.br