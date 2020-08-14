Sepé combina sabor e é o preferido na mesa dos capixabas

Unidade da Cotrisel, produtora da marca de arroz Sepé Crédito: Divulgação/Cotrisel

Da simples combinação com o feijão até pratos mais elaborados, o arroz tem destaque na cozinha brasileira. E o grão produzido há mais de 40 anos pela Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), do Rio Grande do Sul, mais conhecida pela marca Sepé, conquistou o paladar dos capixabas.

Sempre prezamos por passar o comprometimento que a marca tem com as milhares de pessoas que consomem diariamente o arroz Sepé nos seus lares. Estamos sempre trabalhando para que possamos acompanhar as evoluções e nos modernizarmos, frisa o diretor-financeiro Cotrisel, Pedro Milton Bolzan de Franceschi.

O Espírito Santo é a segunda casa da Cotrisel. É um Estado que nos acolhe com todo amor e carinho. Para mim e para todos do arroz Sepé, ser lembrada como a principal marca nos dá energia para continuar, nos motiva diariamente a buscar estar cada vez mais próximos do nosso cliente, a estarmos sempre em busca de novas tecnologias para que possamos sempre oferecer o melhor, valoriza.

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O arroz Sepé alcançou 65,14% da preferência do público consultado para a pesquisa Recall de Marcas da Rede Gazeta, conquistando primeiro lugar no segmento.

ATUAÇÃO NO MERCADO

Atualmente, a marca Sepé está presente em nove Estados brasileiros, trabalhando com 10 representantes comerciais e comercializando os produtos em mais de 10 mil estabelecimentos. Valorizamos sempre fornecer produtos e serviços da mais alta qualidade, buscando atender as necessidades dos clientes, colaboradores e consumidores.

De acordo com Franceschi, o maior desafio atual, além de garantir que os produtores rurais tenham safras boas, é manter-se ativo no mercado mesmo com o surgimento de novos concorrentes.

"Para superar esses desafios, estamos sempre em busca de auxílio para os produtores, mantendo a qualidade do produto e o respeito com o consumidor" Pedro Franceschi - diretor-financeiro da Cotrisel

O diretor-financeiro observa que o cenário de 2020 é um pouco diferente do habitual. Por isso, a cooperativa está proporcionando qualificação a seus colaboradores, tanto na indústria quanto no setor supermercadista.