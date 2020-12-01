Rede oferece formação dupla e tecnologia preparatória para o Enem

Os alunos da Doctum que optarem por cursar Administração, por exemplo, poderão fazer na modalidade a distância o curso de Ciências Contábeis, e vice-versa Crédito: Doctum/Divulgação

Concluir mais de uma graduação é o objetivo de muitas pessoas, mas por diferentes motivos nem sempre é possível ter em mãos o segundo diploma de formação. Seja por dificuldade em estar presencialmente nas aulas, seja pelo valor da mensalidade, seja pelos conflitos de horários ou trabalho, vários são os obstáculos nesse caminho.

Foi detectando esse cenário com alunos da própria instituição que a Rede de Ensino Doctum resolveu inovar e oferecer a possibilidade de o calouro se matricular em um curso, mas se formando em dois. Esse é o conceito da formação múltipla, que a partir de 2021 será implementado na faculdade sem que isso signifique custo adicional ao estudante, como explicado pela diretora de Ensino Janaína Dardengo.

"Nós observamos as dificuldades de quem quer realizar uma segunda graduação simultaneamente, mas que para isso precisa pagar a mais por disciplina e tentar encaixar horários em meio à grade curricular, entre outros contratempos. Então optamos por simplificar isso em 2021. O aluno que ingressar na Doctum e quiser ter duas formações, poderá assim fazer sem acréscimo algum em carga horária ou custo. O curso indicado na escolha será desenvolvido presencialmente e a segunda graduação vai se desenvolver a distância, sendo que muitas matérias já estão presentes em ambas as graduações, detalhou Janaína.

Segundo a diretora de Ensino da Doctum, Janaína Dardengo, a formação múltipla vai ser implantada a partir de 2021 Crédito: Doctum/Divulgação

CURSOS

Neste primeiro momento, os cursos que oferecem a possibilidade de dupla graduação são: Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Educação Física. A escolha da segunda carreira é determinada pelo aluno ingressante no momento da rematrícula, salienta a diretora da instituição, que no Espírito Santo tem unidades em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Iúna.

"As carreiras são complementares. Então, se a opção for por Administração, o aluno terá aulas a distância (EAD) do curso de Ciências Contábeis, e vice-versa. Já se a opção for por Pedagogia, a segunda escolha será a Licenciatura em Letras, Matemática, História ou Geografia. No curso de Educação Física, quem optar pelo bacharelado também pode ingressar, ao mesmo tempo, em Licenciatura. Essas são as áreas de formação dupla que oferecemos. Entendemos ser uma oportunidade excelente de se chegar ao mercado de trabalho tendo um diferencial significativo", explica Dardengo.

Os interessados em participar do processo seletivo na Doctum podem se inscrever de forma gratuita. O candidato pode fazer o vestibular on-line, na unidade ou entrar diretamente com a nota do Enem de anos anteriores Crédito: Doctum/Divulgação

Além de incluir mais uma formação à carreira acadêmica, o graduando, desde os períodos iniciais, terá a oportunidade na Doctum de participar das dinâmicas batizadas de "Rotas do Saber". Nelas, o estudante terá identificadas as potencialidades e habilidades nos cursos escolhidos já focando a área na qual pretende atuar após concluir a formação acadêmica.

PREPARAÇÃO DINAMIZADA

Muitas faculdades utilizam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como vestibular e porta de entrada. Nesse sentido, a pandemia atingiu fortemente não apenas os estudantes que estavam em preparação para a prova, como também as pessoas que pretendiam medir os próprios conhecimentos na avaliação. Dessa forma, os alunos tiveram de buscar novas ferramentas para suprir a carência por aulas e aprendizado.

Atenta ao novo e desafiador cenário, a instituição uniu-se à plataforma digital Geekie para oferecer a qualquer pessoa que tenha interesse em realizar o Enem a possibilidade de se preparar da melhor forma para a prova. A gerente comercial da Rede de Ensino Doctum, Priscila Bravim, explica que esse mecanismo é muito interativo, estimula o desenvolvimento do aluno com atividades modernas e ainda possibilita realizar testes fiéis aos encontrados na prova chancelada pelo Ministério da Educação.

De acordo com a gerente comercial da Rede de Ensino Doctum, Priscila Bravim, a instituição uniu-se à plataforma digital Geekie, um mecanismo dinâmico e interativo de estudo para o Enem Crédito: Doctum/Divulgação

"A pandemia interferiu na vida de todas as pessoas no processo educacional, mas especialmente daqueles que estavam em vias de realizar o Enem. É uma fase complicada, pois é quando o adolescente está definindo o que pretende seguir como carreira, por isso ele precisa chegar muito bem preparado. Com a impossibilidade das aulas presenciais, o 'Play no futuro' entra para suprir essa demanda por meio de videoaulas, exercícios e simulados que irão prepará-lo para o vestibular do curso que sonha fazer. Ela identifica os pontos fortes e fracos da pessoa, traça um roteiro individualizado de aprendizado e vai criando desafios a cada fase superada", conta.

A ferramenta é gratuita e não tem custo algum para quem a utiliza, dede que realizada pelo acesso direto no playnofuturo.doctum.edu.br . O inscrito poderá explorá-la pelo período de 12 meses, sem limite de utilização. São mais de 5 mil exercícios disponíveis, simulados e ranking entre os alunos, possibilidade de aprender por meio de jogos educacionais, videoaulas curtas, dinâmicas, e acesso por aplicativo ou computador.

Para preparar os estudantes para o Enem, a ferramenta "Play no futuro" da Doctum disponibiliza mais de 5 mil exercícios, simulados e ranking entre os alunos, além de jogos educacionais e videoaulas curtas e dinâmicas Crédito: Doctum/Divulgação

"Entendemos que a preocupação como instituição é possibilitar opções ao estudante e mecanismos para que ele se desenvolva, independentemente de vir a ser nosso aluno em uma graduação. Nós estamos preparados para recebê-lo da melhor maneira possível, mas se a colaboração ocorrer por meio dessa ferramenta, também estaremos cumprindo nosso papel no processo educacional", analisa a gerente.