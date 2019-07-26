Pós-Graduação aumenta salário e garante novas oportunidades

Por que devo fazer uma pós-graduação? Qualquer que seja o seu motivo, optar pela especialização sempre será o diferencial para crescer no mercado de trabalho. Investir tempo e dedicação em uma pós-graduação é uma garantia de ascensão no seu futuro profissional, já que o mercado necessita cada vez mais de pessoas qualificadas.

Crédito: Divulgação/UVV

O curso de pós-graduação promove novas habilidades e conhecimentos dentro do campo escolhido. Por outro lado, os empregadores valorizam a experiência e propõem novos desafios para aqueles que são bem qualificados. De fato, em alguns campos de atuação, uma pós-graduação é o único caminho para alcançar certas etapas da carreira.

Cada qualificação, seja ela Stricto Sensu ou Lato Sensu, possui seu objetivo. Dessa forma, quem deseja seguir carreira acadêmica, dar aulas ou atuar no campo da pesquisa, a melhor escolha é a Pós-Graduação Stricto Sensu. Logo, quem deseja crescimento ourecolocação profissional, seja em sua área ou em novas oportunidades, a escolha certeira é a Pós-Graduação Lato Sensu.

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Para o diretor executivo da Universidade Vila Velha Business School, José Antônio Bof Buffon, a pós-graduação é uma oportunidade ímpar na carreira das pessoas. “A especialização proporciona, ao mesmo tempo, a atualização e o aprofundamento de conteúdo. Além da oportunidade de reflexão sobre oportunidades, problemas e soluções, proporciona um enfoque científico, sob a orientação de profissionais que atuam efetivamente no mercado”, afirma.

Benefícios vão além de aumento salarial

Os benefícios envolvem comprometimento e aptidão. Do mesmo modo, a pós-graduação pode ajudá-lo a desenvolver suas habilidades atuais, adquirir novas competências e até mesmo fazer a transição para um campo totalmente novo. Existem centenas de diplomas de pós-graduação que você pode adquirir em vários setores.





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Além da vantagem de crescimento na carreira, dados da 54ª edição da Pesquisa Salarial, conduzida pela Catho Educação, mostram que a pós-graduação é capaz de aumentar o salário em 118%. Para cargos de analista, o percentual de aumento é entre 47,4% e 53,7% em cargos de coordenação.

A Universidade Vila Velha - UVV é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como a melhor universidade particular do Brasil e a única capixaba a integrar o ranking internacional da Times Higher Education (THE), um dos mais respeitados rankings universitários do mundo. Em seu catálogo, estão mais de 20 cursos de pós-graduação Lato Sensu, Stricto Sensu e MBA, além de residências médicas. Com parcerias estratégicas, o aluno tem a garantia de oportunidades de aprendizado e networking exclusivos. E tudo em uma infraestrutura que possibilita o máximo de aproveitamento das aulas.

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A pós-UVV conta com os melhores recursos para garantir uma formação completa e alinhada às principais tendências do universo dos negócios, como:

• Professores mestres e doutores com experiência comprovada no mercado;

• Cursos customizados, de acordo com as necessidades da turma;

• Aulas em inglês;

• Modelo de aprendizagem focado na prática;

• Infraestrutura com padrão internacional;

• Suporte para o desenvolvimento de projetos inovadores;

• Parcerias estratégicas com multinacionais e visitas técnicas em empresas de renome nacional e internacional localizadas no Espírito Santo;

• Agenda cultural – aula de capoeira, gastronomia local, música.