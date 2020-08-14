Parceira de grandes fornecedores, Ampla Móveis se consolida no mercado

Na hora de mobiliar sua casa, é importante analisar bem as opções de móveis e escolher produtos de qualidade, para evitar frustrações com a compra de peças de origem duvidosa. Pensando em garantir qualidade aos clientes, a Ampla Móveis trabalha com os melhores fabricantes do Brasil, que, além de excelência na produção das peças, se atualizam sobre as tendências do mercado.
Nosso compromisso, antes de tudo, é com o cliente. Estamos sempre buscando entregar a melhor experiência e superar as suas expectativas com relação aos seus móveis, pontua o sócio-proprietário da empresa, Ryan Braga Fabres. Para a grande maioria, decorar e escolher os móveis para sua casa é um sonho. Portanto, comprar em uma empresa séria e comprometida com a satisfação do cliente é fundamental para não frustrar essa experiência, acrescenta.
A Ampla Móveis é uma empresa capixaba, presente no mercado há cinco anos, com unidades em Cariacica (Campo Grande), Serra (Laranjeiras), Vitória (Goiabeiras) e Vila Velha (Glória), onde faz entrega gratuita dos móveis. A empresa tem como foco oferecer o melhor atendimento aos clientes, na forma presencial ou on-line, pelas redes sociais e canais de atendimento.
É justamente dessa forma que a Ampla Móveis atua, buscando a total satisfação do seu cliente, desde o primeiro contato nas redes sociais, a experiência de compra na loja, até a entrega dos móveis escolhidos em sua casa, garante o sócio-proprietário.
INOVAÇÃO
Para continuar garantindo atendimento ao cliente e visando evitar o contágio pelo coronavírus, a empresa fez uma série de adaptações e apostou em novidades, como a abertura de um novo canal de vendas pelo WhatsApp, no qual o cliente tem acesso direto ao vendedor da loja, para escolher os modelos das peças, finalizar a compra e os dados de entrega. Dessa forma, é possível comprar um móvel de qualidade, sem sair de casa.
Desde o início da pandemia, foram introduzidas diversas recomendações de prevenção à Covid-19 para todos os funcionários, como uso de máscaras, higienização de embalagens com álcool 70%, álcool em gel para funcionários e clientes, além de cuidados especiais na entrega, como a retirada das botas dos entregadores ao entrar na casa do cliente e uso contínuo de máscara, afirma Ryan.
Para continuar competindo no mercado, a empresa busca manter o padrão de qualidade e o bom atendimento ao cliente. Focamos em trabalhar com estoque para pronta entrega, em lojas bem decoradas para servir de inspiração ao cliente, além de trabalharmos com os melhores fabricantes de móveis do Brasil, reitera.