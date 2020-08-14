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Casa nova e decorada

Parceira de grandes fornecedores, Ampla Móveis se consolida no mercado

Para garantir o melhor atendimento ao cliente, a empresa adotou novas estratégias durante a pandemia da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:32

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:32

Ampla Móveis
A Ampla Móveis faz entregas gratuitas em Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha Crédito: Divulgação/Ampla Móveis
Na hora de mobiliar sua casa, é importante analisar bem as opções de móveis e escolher produtos de qualidade, para evitar frustrações com a compra de peças de origem duvidosa. Pensando em garantir qualidade aos clientes, a Ampla Móveis trabalha com os melhores fabricantes do Brasil, que, além de excelência na produção das peças, se atualizam sobre as tendências do mercado.
Nosso compromisso, antes de tudo, é com o cliente. Estamos sempre buscando entregar a melhor experiência e superar as suas expectativas com relação aos seus móveis, pontua o sócio-proprietário da empresa, Ryan Braga Fabres. Para a grande maioria, decorar e escolher os móveis para sua casa é um sonho. Portanto, comprar em uma empresa séria e comprometida com a satisfação do cliente é fundamental para não frustrar essa experiência, acrescenta.
A Ampla Móveis é uma empresa capixaba, presente no mercado há cinco anos, com unidades em Cariacica (Campo Grande), Serra (Laranjeiras), Vitória (Goiabeiras) e Vila Velha (Glória), onde faz entrega gratuita dos móveis. A empresa tem como foco oferecer o melhor atendimento aos clientes, na forma presencial ou on-line, pelas redes sociais e canais de atendimento.
É justamente dessa forma que a Ampla Móveis atua, buscando a total satisfação do seu cliente, desde o primeiro contato nas redes sociais, a experiência de compra na loja, até a entrega dos móveis escolhidos em sua casa, garante o sócio-proprietário.

INOVAÇÃO 

Para continuar garantindo atendimento ao cliente e visando evitar o contágio pelo coronavírus, a empresa fez uma série de adaptações e apostou em novidades, como a abertura de um novo canal de vendas pelo WhatsApp, no qual o cliente tem acesso direto ao vendedor da loja, para escolher os modelos das peças, finalizar a compra e os dados de entrega. Dessa forma, é possível comprar um móvel de qualidade, sem sair de casa.
Produtos da Ampla Móveis
As lojas da marca são bem decoradas para servir de inspiração ao cliente, segundo afirma o sócio-proprietário Ryan Braga Fabres Crédito: Divulgação/Ampla Móveis
Desde o início da pandemia, foram introduzidas diversas recomendações de prevenção à Covid-19 para todos os funcionários, como uso de máscaras, higienização de embalagens com álcool 70%, álcool em gel para funcionários e clientes, além de cuidados especiais na entrega, como a retirada das botas dos entregadores ao entrar na casa do cliente e uso contínuo de máscara, afirma Ryan.
Para continuar competindo no mercado, a empresa busca manter o padrão de qualidade e o bom atendimento ao cliente. Focamos em trabalhar com estoque para pronta entrega, em lojas bem decoradas para servir de inspiração ao cliente, além de trabalharmos com os melhores fabricantes de móveis do Brasil, reitera.

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