Parceira de grandes fornecedores, Ampla Móveis se consolida no mercado

A Ampla Móveis faz entregas gratuitas em Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha Crédito: Divulgação/Ampla Móveis

Na hora de mobiliar sua casa, é importante analisar bem as opções de móveis e escolher produtos de qualidade, para evitar frustrações com a compra de peças de origem duvidosa. Pensando em garantir qualidade aos clientes, a Ampla Móveis trabalha com os melhores fabricantes do Brasil, que, além de excelência na produção das peças, se atualizam sobre as tendências do mercado.

Nosso compromisso, antes de tudo, é com o cliente. Estamos sempre buscando entregar a melhor experiência e superar as suas expectativas com relação aos seus móveis, pontua o sócio-proprietário da empresa, Ryan Braga Fabres. Para a grande maioria, decorar e escolher os móveis para sua casa é um sonho. Portanto, comprar em uma empresa séria e comprometida com a satisfação do cliente é fundamental para não frustrar essa experiência, acrescenta.

A Ampla Móveis é uma empresa capixaba, presente no mercado há cinco anos, com unidades em Cariacica (Campo Grande), Serra (Laranjeiras), Vitória (Goiabeiras) e Vila Velha (Glória), onde faz entrega gratuita dos móveis. A empresa tem como foco oferecer o melhor atendimento aos clientes, na forma presencial ou on-line, pelas redes sociais e canais de atendimento.

É justamente dessa forma que a Ampla Móveis atua, buscando a total satisfação do seu cliente, desde o primeiro contato nas redes sociais, a experiência de compra na loja, até a entrega dos móveis escolhidos em sua casa, garante o sócio-proprietário.

INOVAÇÃO

Para continuar garantindo atendimento ao cliente e visando evitar o contágio pelo coronavírus, a empresa fez uma série de adaptações e apostou em novidades, como a abertura de um novo canal de vendas pelo WhatsApp, no qual o cliente tem acesso direto ao vendedor da loja, para escolher os modelos das peças, finalizar a compra e os dados de entrega. Dessa forma, é possível comprar um móvel de qualidade, sem sair de casa.

As lojas da marca são bem decoradas para servir de inspiração ao cliente, segundo afirma o sócio-proprietário Ryan Braga Fabres Crédito: Divulgação/Ampla Móveis

Desde o início da pandemia, foram introduzidas diversas recomendações de prevenção à Covid-19 para todos os funcionários, como uso de máscaras, higienização de embalagens com álcool 70%, álcool em gel para funcionários e clientes, além de cuidados especiais na entrega, como a retirada das botas dos entregadores ao entrar na casa do cliente e uso contínuo de máscara, afirma Ryan.