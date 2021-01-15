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Delícias sul capixaba

Oriente Médio e outros países compram frango do Sul do ES

Produtos da Uniaves que são consumidos no Brasil, também são exportados para vários países, incluindo Japão e África do Sul

Publicado em 

15 jan 2021 às 18:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 18:00

Produtos da Uniaves que são consumidos no Brasil, também são exportados para vários países, incluindo Japão e África do Sul
Oriente Médio e outros países compram frango do Sul do ES Crédito: Uniaves
O Sul do Espírito Santo é cheio de belezas naturais que conquistam cada vez mais turistas e novos moradores que se encantam com tudo que a região disponibiliza. De praia até um clima ameno, o Sul do Estado tem também outra delícia que já caiu no gosto de consumidores de vários lugares do mundo.
Uma delas é o frango preparado pela Uniaves, uma potência 100% capixaba, localizada em Castelo. Sem conservantes e sem hormônios, os produtos que fazem parte da rotina alimentar das famílias no Espírito Santo, conquistaram outros estados e também viajam para diferentes países.
Hong Kong, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Bielorrússia, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Japão, Ilhas Maurício são alguns dos destinos do frango que é beneficiado no Sul do Espírito Santo. O padrão de qualidade internacional da empresa é o mesmo do produto vendido no Brasil.
E essa exportação não é por acaso, atualmente, a Uniaves é uma das empresas mais modernas do setor, com capacidade física para abater 160 mil aves diariamente. Desde o ovo fértil, o desenvolvimento no aviário e o abate no frigorífico, todo o processo para preparar a carne de frango é acompanhado e controlado por profissionais capacitados.

PRODUTOS COM PRATICIDADE

Outro grande benefício dos produtos Uniaves, é a praticidade para deliciosas receitas e refeições rápidas. Todo investimento da empresa é para garantir a mais saudável e saborosa carne de frango. Além da linha tradicional, a empresa preparou as linhas temperados e churrasco, que são ótimas pedidas durante o verão.
Produtos da Uniaves que são consumidos no Brasil, também são exportados para vários países, incluindo Japão e África do Sul
Além da linha tradicional, a Uniaves tem as linhas temperados e churrasco, que são ótimas pedidas durante o verão. Crédito: Cofril
Na linha de temperados, os produtos contemplam coxinha e meio da asa, coração, frango a passarinho e filé de coxa com sobrecoxa que já vem com tempero especial, desenvolvido de acordo com as pesquisas do paladar capixaba. Já a linha churrasco, que foi pensada para facilitar o preparo e agradar a quem aprecia um bom churrasco. Os produtos são: coxinha e meio da asa, coração e sobrecoxa sem osso.
A Uniaves está no mercado de frigorífico há 11 anos com mais de 6 mil pontos de venda no Espírito Santo. Conheça mais da Uniaves acessando o site http://www.uniaves.com.br/.

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