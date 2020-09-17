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Meu Primeiro Cliente: projeto abre caminho para jovens advogados

Em sua 2ª edição, programa contou com 270 participantes; a iniciativa ainda promove 60 vagas de atuação em escritórios de advocacia de todo o Estado

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 16:50
Após o curso teórico oferecido pela OAB-ES, Tamires Freitas foi uma das selecionadas para trabalhar em um escritório de advocacia.
Após o curso teórico oferecido pela OAB-ES, Tamires Freitas foi uma das selecionadas para trabalhar em um escritório de advocacia. Crédito: Acervo pessoal/Tamires Freitas
Recém-formada em Direito, Bárbara Sisquini Rocha, de 23 anos, bateu o martelo quanto à sua carreira: encantou-se pelas questões trabalhistas e é por esse caminho que pretende seguir. Graduada no mesmo curso no fim de 2016, Tamires Freitas dos Santos, 30, recuperou o brilho nos olhos com a profissão e dá a sua sentença após uma experiência transformadora: a área jurídica é cheia de oportunidades para quem trabalha com afinco, e o campo previdenciário é promissor.
Em comum, as duas profissionais guardam a vivência que proporcionou esse novo olhar depois de ingressarem no programa Meu Primeiro Cliente, iniciativa inédita lançada pela Ordem dos Advogados do Brasil  Seccional Espírito Santo (OAB-ES). Em sua segunda edição, o projeto contempla uma turma de 270 jovens advogados e advogadas e já encerrou o curso de Capacitação de Prática Advocatícia, promovido pela Escola Superior de Advocacia (ESA-ES). Durante dois meses, os inscritos, pessoas com até cinco anos de carteira da Ordem, tiveram aulas intensivas com renomados professores da área jurídica.
Bárbara é uma das alunas. Participou das atividades  realizadas remotamente em virtude da pandemia da Covid-19  e aguarda, agora, o resultado para uma segunda etapa, um processo seletivo com 60 vagas de atuação em escritórios de advocacia de todo o Estado e remuneração pelo período mínimo de 15 dias. A lista de aprovados está prevista para ser divulgada ainda neste mês, no site da OAB-ES.
"O curso foi excelente. Tive o contato com profissionais da área de todos os campos, que nos mostram como é o cotidiano. Eles trouxeram a realidade prática da advocacia. Ensinaram como tudo funciona, como se portar. O aprendizado da prática trabalhista me encantou. O professor mostrou como acontece a audiência do início a fim, como se forma a mesa de audiência, como são a instrução de julgamento e a primeira fase da conciliação. Para mim, recém-formada, foi muito interessante. Fiquei encantada. Vi que era essa área que eu queria seguir."
Bárbara Sisquini Rocha - Recém-formada em Direito
Para esta segunda edição, a diretoria da OAB-ES anunciou a expansão do programa para os municípios do interior e a abertura de mais vagas de acolhimento nas empresas advocatícias. Após o sucesso da primeira edição, a Ordem resolveu dar novas oportunidades para a jovem advocacia. Devido à pandemia, realizamos a segunda edição na modalidade on-line. O diferencial é que desta vez o curso foi realizado antes do processo seletivo e foi aberto a toda jovem advocacia. Foi um sucesso, explica o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.
Lançamento virtual da segunda edição do programa contou com o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e o presidente da Comissão da Jovem Advocacia da Ordem, Baltazar Bittencourt.
Lançamento virtual da segunda edição do programa contou com o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e o presidente da Comissão da Jovem Advocacia da Ordem, Baltazar Bittencourt. Crédito: Reprodução/OAB-ES
Integrante da primeira turma, Tamires Freitas continua a colher frutos da oportunidade aberta. Após o curso teórico, no início do ano, ela foi uma das selecionadas para trabalhar em um escritório de advocacia em Vitória. Conheci profissionais incríveis de todas as áreas do Direito. Sempre estagiei em órgão público, nunca havia atuado em um escritório particular. E essa chance foi um diferencial. Estamos finalizando a experiência de um mês desse trabalho prático, que pode ser renovado, se houver interesse de ambas as partes, contratante e contratado. Acho importante continuar, pois o aprendizado é imenso.
Na avaliação da advogada, o conhecimento técnico adquirido no curso tem sido primordial para o seu crescimento. Altas dicas foram passadas. Pensamentos lá na frente, conhecimentos muito avançados. Você pensava que sabia tudo sobre uma determinada área, mas descobre novos conteúdos. É muito amplo. Se você está perdendo o brilho nos olhos com a advocacia, entre na sua Seccional, a sua OAB, veja como é vasto esse mundo. Após esse programa, fui até nomeada em duas Comissões da Ordem, de Direito Previdenciário e Direito de Saúde. Várias pessoas competentes estão ao meu lado. É uma troca que alimenta, fortalece, finaliza.

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