Meu Primeiro Cliente: projeto abre caminho para jovens advogados

Recém-formada em Direito, Bárbara Sisquini Rocha, de 23 anos, bateu o martelo quanto à sua carreira: encantou-se pelas questões trabalhistas e é por esse caminho que pretende seguir. Graduada no mesmo curso no fim de 2016, Tamires Freitas dos Santos, 30, recuperou o brilho nos olhos com a profissão e dá a sua sentença após uma experiência transformadora: a área jurídica é cheia de oportunidades para quem trabalha com afinco, e o campo previdenciário é promissor.
Em comum, as duas profissionais guardam a vivência que proporcionou esse novo olhar depois de ingressarem no programa Meu Primeiro Cliente, iniciativa inédita lançada pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB-ES). Em sua segunda edição, o projeto contempla uma turma de 270 jovens advogados e advogadas e já encerrou o curso de Capacitação de Prática Advocatícia, promovido pela Escola Superior de Advocacia (ESA-ES). Durante dois meses, os inscritos, pessoas com até cinco anos de carteira da Ordem, tiveram aulas intensivas com renomados professores da área jurídica.
Bárbara é uma das alunas. Participou das atividades realizadas remotamente em virtude da pandemia da Covid-19 e aguarda, agora, o resultado para uma segunda etapa, um processo seletivo com 60 vagas de atuação em escritórios de advocacia de todo o Estado e remuneração pelo período mínimo de 15 dias. A lista de aprovados está prevista para ser divulgada ainda neste mês, no site da OAB-ES.
"O curso foi excelente. Tive o contato com profissionais da área de todos os campos, que nos mostram como é o cotidiano. Eles trouxeram a realidade prática da advocacia. Ensinaram como tudo funciona, como se portar. O aprendizado da prática trabalhista me encantou. O professor mostrou como acontece a audiência do início a fim, como se forma a mesa de audiência, como são a instrução de julgamento e a primeira fase da conciliação. Para mim, recém-formada, foi muito interessante. Fiquei encantada. Vi que era essa área que eu queria seguir."
Para esta segunda edição, a diretoria da OAB-ES anunciou a expansão do programa para os municípios do interior e a abertura de mais vagas de acolhimento nas empresas advocatícias. Após o sucesso da primeira edição, a Ordem resolveu dar novas oportunidades para a jovem advocacia. Devido à pandemia, realizamos a segunda edição na modalidade on-line. O diferencial é que desta vez o curso foi realizado antes do processo seletivo e foi aberto a toda jovem advocacia. Foi um sucesso, explica o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.
Integrante da primeira turma, Tamires Freitas continua a colher frutos da oportunidade aberta. Após o curso teórico, no início do ano, ela foi uma das selecionadas para trabalhar em um escritório de advocacia em Vitória. Conheci profissionais incríveis de todas as áreas do Direito. Sempre estagiei em órgão público, nunca havia atuado em um escritório particular. E essa chance foi um diferencial. Estamos finalizando a experiência de um mês desse trabalho prático, que pode ser renovado, se houver interesse de ambas as partes, contratante e contratado. Acho importante continuar, pois o aprendizado é imenso.
Na avaliação da advogada, o conhecimento técnico adquirido no curso tem sido primordial para o seu crescimento. Altas dicas foram passadas. Pensamentos lá na frente, conhecimentos muito avançados. Você pensava que sabia tudo sobre uma determinada área, mas descobre novos conteúdos. É muito amplo. Se você está perdendo o brilho nos olhos com a advocacia, entre na sua Seccional, a sua OAB, veja como é vasto esse mundo. Após esse programa, fui até nomeada em duas Comissões da Ordem, de Direito Previdenciário e Direito de Saúde. Várias pessoas competentes estão ao meu lado. É uma troca que alimenta, fortalece, finaliza.