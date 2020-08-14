Itapuã acelera os passos para lançar e-commerce

Itapuã Calçados: rede conta com mais de 100 lojas físicas Crédito: Divulgação/Itapuã Calçados

Com 101 estabelecimentos em 40 cidades do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, a Itapuã Calçados caminha a passos largos para pisar no território do e-commerce. A empresa, com 64 anos de mercado e quase mil funcionários, pavimenta a trilha rumo ao lançamento de sua loja virtual, um projeto que já era prioritário, mas que ganhou velocidade de implantação com a pandemia.

Estamos investindo em estrutura principalmente para atender esse novo consumidor omnichannel [presente em todos os meios, físicos e digitais]. O e-commerce vem sendo construído neste momento. Devemos começar a pilotá-lo até o fim deste ano, acelerando-o já no início de 2021, informou o diretor de Negócios da Itapuã, Thiago Cardeal.

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Neste mundo em transformação, destacou, adaptar-se às necessidades do público é essencial, assim como estar atento aos movimentos feitos em nível global. É a esse foco voltado de modo permanente para o cliente que ele credita a vitória da Itapuã no Prêmio Recall de Marcas 2020 no segmento Loja de Calçados, com 44,63% das menções.

"O mercado ficou mais competitivo. Os magazines começaram a vender calçados; houve a entrada das franquias nos últimos dez anos; competidores foram nascendo. Por tudo isso, preservar a marca bem posicionada na mente do público é fenomenal. Num ano com tantas dificuldades, temos ainda mais a comemorar por esse feito" Thiago Cardeal - diretor de Negócios da Itapuã Calçados

Outro território que o grupo pretende explorar com mais ênfase é a gestão de marca. Nesse esforço, todo o portfólio está sendo reprogramado, um processo que vem sendo agilizado com consultorias externas.

Estamos contratando um novo trabalho de branding, necessário para a integração buscada entre indústria e varejo. Investimos em equipes, funções e conhecimentos novos. Em vez de fazermos duas gestões de duas unidades de negócios, realizaremos a gestão da marca Itapuã para o canal consumidor, para o canal distribuidor (lojistas de todo o Brasil) e para o site, finalizou Cardeal.

Informações divulgadas pela área de marketing da rede, dona de duas marcas próprias  Original e Newface , apontam também novidades no catálogo, lançadas em julho. Além das famosas sandálias Itapuã Original, agora temos calçados fechados (sapatênis). O mesmo conforto, com muito estilo e elegância.