Igreja Cristã Maranata: 52 anos pregando a volta de Jesus

Culto realizado antes da pandemia. "Maranata, o Senhor Jesus vem" é a mensagem propagada pela ICM Crédito: Divulgação/ ICM

A Igreja Cristã Maranata (ICM) completa 52 anos celebrando a sua expansão física, em forma de novos templos espalhados pelo mundo, mas também consolidando no coração das pessoas a obra que o Espírito Santo está encarregado de realizar na vida de cada um.

Para tanto, são mais de 5 mil templos espalhados em todo o Brasil, além de estar presente em todos os continentes do planeta. Por meio de suas plataformas de comunicação, há registros de acessos em mais de 170 países.

Os cultos são transmitidos pela Rádio Maanaim e TV Maanaim via satélite, além do canal da igreja no YouTube (igrejacristãmaranataoficial).

De acordo com o entendimento da ICM, o objetivo da igreja é divulgar a obra que o Espírito Santo está encarregado de realizar nesta última hora profética, em que o arrebatamento da igreja se faz iminente.

Dessa forma, a Maranata parte do princípio de que é vivido um momento profético que precede a volta de Jesus para arrebatar sua igreja que, nesta hora, deve estar pregando o Evangelho com poder e resignação.

"Palavra deve ser acompanhada de sinais que a confirmem. Além de proclamar que o Senhor Jesus está vivo, a igreja tem a grande responsabilidade de anunciar que Ele em breve voltará" Geldelti Gueiros - pastor e presidente da ICM

A Igreja Cristã Maranata aponta Cristo como seu único fundador, sem atribuir a uma figura humana a sua edificação. Não há, portanto, ênfase a outro nome ou nomes, já que, segundo a igreja, sua existência se fundamenta como parte do plano profético de Deus para os dias atuais.

A ICM segue o fundamento de que o Espírito Santo é aquele que conduz todas as coisas, sem projeção de pessoas, sendo todos voluntários e não-remunerados.

Mais de 700 novos pastores

Depois do retorno gradual dos cultos, por conta da Covid-19, no dia 5 de setembro, o Presbitério da ICM iniciou a análise de novos nomes a serem chamados para o Ministério da Palavra. Durante semanas, foram avaliados mais de 1.000 nomes, dos quais, mais de 700 foram aprovados e confirmados como novos pastores.

Para selar esse momento marcante e único na história da ICM, foi realizado um culto especial, no dia 3 de outubro. Essa festa espiritual também marcou o início das atividades de outubro, considerado o Mês da Dedicação, em que os fiéis buscam ofertar suas vidas a serviço do Senhor Jesus.

O evento foi realizado na Central de Comunicação da igreja, comandado pelo pastor Josias, em Vila Velha, e transmitido para todo o Brasil e exterior.

Pastor Gedelti saudou os membros lembrando do atual momento mundial. “Hoje, podemos dizer que é um marco, depois de tantas dificuldades vividas durante a pandemia”, disse.

Ele relembrou de sua ordenação a pastor, em uma igreja de Vila Velha, onde vivenciou grandes experiências. “Foram momentos difíceis, mas conseguimos caminhar em meio às adversidades, verdadeiros sinais proféticos de que é chegada a hora descrita de forma tão cristalina nas palavras de Deus”, afirmou.

Culto realizado durante a pandemia, adotando os cuidados para prevenção à Covid-19 Crédito: Divulgação/ICM

Culto especial

Em comemoração ao aniversário da ICM, também foi realizado um culto especial no dia 31 de outubro, transmitido via satélite e pelo canal no YouTube da igreja e marcado por homenagens.

Pastor Mauro Rodrigues, representado pelo filho pastor Idelson Rodrigues, recebeu a homenagem de Pastor Emérito, por estar na ICM desde os primeiros dias da fundação da igreja. Já o pastor Anderson dos Santos foi homenageado como Pastor Jubilado, em função de já ter mais de 70 anos de idade.

Ambos receberam essas homenagens de forma simbólica, uma vez que as mesmas enviadas aos demais pastores da ICM nas mesmas condições.

LINHA DO TEMPO: A ICM AO LONGO DOS ANOS

1967: Realizado o primeiro culto em Vila Velha

Realizado o primeiro culto em Vila Velha 1968: Nasce a Igreja Cristã Presbiteriana em Vila Velha

Nasce a Igreja Cristã Presbiteriana em Vila Velha 1970: É empossado o primeiro presidente da ICM Pr. Manoel dos Passos Barros

Pastor Manoel dos Passos Barros Crédito: Divulgação/ ICM

1970: Fundado o primeiro Maanaim, em Domingos Martins

Fundado o primeiro Maanaim, em Domingos Martins 1972: Implantado o Instituto Bíblico, ato assinado pelo então presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Manoel dos Passos Barros.

Implantado o Instituto Bíblico, ato assinado pelo então presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Manoel dos Passos Barros. 1976: Realizada a Grande Reunião, em Vitória, com mais de 35 mil fiéis, que discutiram sobre a volta do Senhor Jesus e a respeito da obra que o Espírito Santo tem realizado.

Realizada a Grande Reunião, em Vitória, com mais de 35 mil fiéis, que discutiram sobre a volta do Senhor Jesus e a respeito da obra que o Espírito Santo tem realizado. 1978: Compilada a primeira coletânea de hinos da Igreja Cristã Maranata que se tem registro no Presbitério Espírito-Santense.

Pátio do Maanaim na década de 1980 Crédito: Divulgação/ICM

1980: Passa a se chamar oficialmente Igreja Cristã Maranata, mostrando que ela seria conhecida no mundo todo pela mensagem que estaria propagando: “Maranata, o Senhor Jesus vem”.

Passa a se chamar oficialmente Igreja Cristã Maranata, mostrando que ela seria conhecida no mundo todo pela mensagem que estaria propagando: “Maranata, o Senhor Jesus vem”. 1980: Construção do primeiro templo do Rio de Janeiro

Construção do primeiro templo do Rio de Janeiro 1986: Pr. Edward Hemming Dodd é empossado presidente da ICM

Pastor Edward Hemming Dodd Crédito: Divulgação/ICM

1998: Alugado pela Igreja Cristã Maranata dos Estados Unidos o primeiro local para realização dos cultos.

Alugado pela Igreja Cristã Maranata dos Estados Unidos o primeiro local para realização dos cultos. 2007: Toma posse o terceiro presidente da ICM, Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, que está no cargo até os dias atuais

Pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros Crédito: Divulgação/ICM

2009: A Igreja Cristã Maranata registrou a sua primeira transmissão via satélite

A Igreja Cristã Maranata registrou a sua primeira transmissão via satélite 2012: A Rádio Maanaim foi inaugurada e consagrada ao Senhor Deus

A Rádio Maanaim foi inaugurada e consagrada ao Senhor Deus 2014: Implantado nos Maanains o Projeto de Sustentabilidade Hídrica para combater a escassez de água

Implantado nos Maanains o Projeto de Sustentabilidade Hídrica para combater a escassez de água 2016: Realizada a primeira Missão Amazônica ICM. Missionários e profissionais diversos levam conforto aos ribeirinhos

Realizada a primeira Missão Amazônica ICM. Missionários e profissionais diversos levam conforto aos ribeirinhos 2018: Marca o cinquentenário da Igreja Cristã Maranata a partir de uma Ceia Especial, que envolveu os cinco continentes do mundo em um evento histórico para a ICM.

Marca o cinquentenário da Igreja Cristã Maranata a partir de uma Ceia Especial, que envolveu os cinco continentes do mundo em um evento histórico para a ICM. 2019: Realizou um grande culto, com o tema “Trombetas e Festas, um Alerta!”, com transmissão ao vivo na internet para todo o planeta, em nove idiomas. No mesmo ano, também foi consagrado o Maanaim de Portugal