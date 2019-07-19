Férias animadas com Dragon Land e jogo de realidade virtual

Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

Shopping Vitória está oferecendo duas atrações para a garotada se divertir nas férias escolares. A primeira é o espaço Dragon Land , recheado com bolinhas coloridas, escorregadores e outras atividades que as crianças adoram. Já a segunda é o game Arkave , plataforma única e inédita de jogos em Realidade Virtual no Brasil.

O brinquedo de Realidade Virtual tem tudo para cair no gosto da galerinha com idade superior a 6 anos, e também adultos interessados em experiências de Realidade Virtual (VR) totalmente imersivas, conectadas e emocionantes. O jogo possui tecnologia exclusiva. Cada arena de 28 m² comporta até três jogadores, que contam com liberdade de se movimentar livremente pelo espaço físico e virtual, sem a utilização de fios, usando todo o corpo para jogar, se divertir e interagir com os outros jogadores. A estrutura ocupa dois pontos dentro do shopping, sendo uma em frente à loja Riachuelo e outra em frente à C&A. Cada uma possui três ambientes para jogos.

Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

Entre os destaques da atração está o principal game multiplayer do Arkave , The Last Squad. Trata-se de um jogo em visão de primeira pessoa, no estilo wave shooter, em que os jogadores “encarnam” um grupo de elite com o objetivo de combater as ondas de ataques dos inimigos, que avançam sobre a base do grupo.

Outro diferencial do brinquedo é a possibilidade de interação, já que os participantes podem jogar no mesmo espaço (físico e virtual), conectados aos seus amigos, podendo, inclusive, interagir e conversar durante as partidas. Essa é a experiência coletiva de jogo em VR mais imersiva e conectada já criada.

Serviço:

Onde: no 2º piso do Shopping Vitória, com pontos em frente às lojas C&A e Riachuelo

Quando: até 18/08

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingos, das 13h às 20h

Entrada: sessão de 5 minutos por R$ 15 (por pessoa)

Serviço:

Onde: na praça central do Shopping Vitória

Quando: até 28/07

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingos, das 11h às 21h30

Entrada: R$ 20,00 por 15 minutos. Para 30 minutos, o valor é R$ 25,00 e R$ 1,00 para cada minuto adicional

Sobre a YDreams Global

Com presença em São Paulo, Rio de Janeiro e Vancouver (Canadá), a YDreams Global ( www.ydreamsglobal.com.br ) é uma empresa que une Tecnologia Sensorial, Design Transformador e Narrativas Integradas para realizar projetos inovadores e com impacto positivo para o mundo. A YDreams Global é capaz de identificar os desafios futuros, conectá-los com as necessidades do mercado, construir conceitos inovadores e entregar com excelência internacional. Em julho de 2016, após conclusão de processo de fusão reversa se tornou a primeira empresa de tecnologia, sediada no Brasil, a ser listada na TSX Ventures, uma das principais bolsas de valores do mundo. Nessa nova fase de internacionalização, a YDreams Global expande sua atuação para os principais mercados da América do Norte.