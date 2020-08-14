Experiência única em cada visita é o diferencial do Shopping Vitória

Shopping Vitória completa 27 anos de história no mercado capixaba Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

Estar no topo das preferências dos consumidores atualmente é um desafio diante de um mercado com tanta concorrência. Para não só alcançar, mas também manter essa liderança, o Shopping Vitória trabalha para que os consumidores tenham uma experiência única em cada ida ao empreendimento. Esse cuidado com o cliente consagrou a instituição como primeiro lugar na pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta neste segmento.

"Queremos surpreender as pessoas com novas formas de atendimento, comodidade, modernidade e segurança. A estratégia é perceber e antecipar as expectativas sobre o nosso atendimento. Se não podíamos atender nas lojas físicas, criamos a Vitrine Virtual e o drive-thru. Se os cinemas estão fechados, lançamos o cine Drive Vitória. Se a venda on-line cresce no pós-pandemia, o nosso marketplace vai começar a operar em breve", pontua o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto.

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Com mais de 27 anos de história no mercado capixaba, Raphael Brotto argumenta que o atendimento diferenciado é fundamental para a fidelização dos clientes.

"O público tem percebido o diferencial da nossa marca, que é justamente a aposta na exclusividade, na inovação e na qualidade dos serviços e produtos oferecidos diariamente" Raphael Brotto - Diretor-geral do Shopping Vitória

TEMPOS DESAFIADORES

O ano de 2020 tem sido atípico, atesta Raphael Brotto, e o Shopping Vitória passou por uma situação inédita em sua história: ficar fechado por 74 dias devido à pandemia do novo coronavírus. A iniciativa fez parte de um pacote de medidas para conter a propagação da Covid-19, mas o prejuízo foi imensurável e este cenário complexo obrigou a empresa a se reinventar.

"Junto à Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce) e aos outros empreendimentos, o Shopping Vitória foi protagonista na intermediação do protocolo de medidas de segurança e saúde junto ao poder público. Trabalhamos duro em mais de 50 medidas de prevenção para possibilitar a reabertura gradual. Mudamos instalações, procedimentos e o atendimento ao público", destaca.

Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória: proposta é surpreender as pessoas com novas formas de atendimento e comodidade Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

Para o executivo, a maior lição que permanece diante desta crise é a perseverança e a crença na força do Shopping Vitória no mercado regional. O executivo ressalta ainda a solidez da empresa que se mostrou capaz de enfrentar essa adversidade.

"Conseguimos reabrir nossas operações comerciais e, agora, o desafio é recuperar o patamar de vendas do período pré-pandemia. Vamos conseguir. Nada vai substituir a relação pessoal entre lojista e cliente, a possibilidade de testar um produto, o passeio à tarde pelo mall, a experiência de fazer compras ou se divertir nas atrações. Pode até ser de um jeito diferente, mas continuará sendo único no Shopping Vitória" Raphael Brotto - Diretor-geral do Shopping Vitória

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Para superar os desafios impostos pela pandemia, Raphael Brotto explica ainda que os investimentos e as prioridades foram reavaliados. "A tecnologia é um dos valores da empresa e sempre buscamos inovação para os nossos serviços. Alguns investimentos foram acelerados como a implantação do MarketPlace do Shopping Vitória. O cliente poderá realizar suas compras, com toda segurança e comodidade, de onde estiver."