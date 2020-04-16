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Expansão da orla de Itaparica traz novos lançamentos imobiliários

Às margens da Rodovia do Sol e próximo à praia e shoppings, Itaparica é a aposta do mercado de imóveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 09:48

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 09:48

Morada Mar do Leste, da Grand Construtora, fica localizado a uma quadra do mar, bem próximo ao calçadão da Praia de Itaparica
Morada Mar do Leste, da Grand Construtora, fica localizado a uma quadra do mar, bem próximo ao calçadão da Praia de Itaparica Crédito: Divulgação/Grand Construtora
Com o crescimento da economia nos últimos anos, algumas regiões do Espírito Santo ganharam destaque e entraram de vez no radar das construtoras para o lançamento de diversos empreendimentos imobiliários.
Imóveis comerciais, apartamentos de médio porte e até mesmo luxuosos lançamentos com lazer completo e diversos itens de tecnologia e automação residencial estão prestes a sair do papel e ganharem os canteiros de obras.
Edifício Morada Mar do Leste conta com sete apartamentos por andar, sendo 12 pavimentos tipo e cinco de garagem
Edifício Morada Mar do Leste conta com sete apartamentos por andar, sendo 12 pavimentos tipo e cinco de garagem Crédito: Divulgação/Grand Construtora
Junto com o desenvolvimento da economia e a possibilidade de novos investimentos, um dos motivos para expansão imobiliária de Vila Velha é o novo projeto de modernização e revitalização da orla das praias de Vila Velha, especialmente, da Praia de Itaparica. Com o início das obras, a expectativa é enorme e a procura por novos empreendimentos já começa a movimentar o mercado.
Um dos lançamentos é o Morada Mar do Leste, da Grand Construtora. Inovador, o empreendimento conta com 2 e 3 quartos, 1 suíte, lazer completo e mobiliado, com piscina, sauna, área gourmet, churrasqueira, confraria, além de estar próximo ao calçadão e à praia. Alia conforto e qualidade de vida.
Área de lazer do Morada Mar do Leste conta com piscina, sauna, área gourmet, churrasqueira e confraria
Área de lazer do Morada Mar do Leste conta com piscina, sauna, área gourmet, churrasqueira e confraria Crédito: Divulgação/Grand Construtora

Belezas naturais

Vila Velha é uma cidade cercada por praias e por belezas naturais, rodeada por monumentos históricos que contrastam com a modernidade que se espalha pela cidade. Na Praia de Itaparica, a vida pulsa sempre movimentada, e conta com ilhas que proporcionam experiências únicas, um calçadão voltado para esportes e lazer, e uma das praias mais populares e bem frequentadas do Espírito Santo. Itaparica preserva a atmosfera de um bairro que cresceu e se desenvolveu, à beira do mar.
Apresenta também diversificada rede de serviços, que inclui farmácias, padarias, cabeleireiros, shoppings, universidades, restaurantes, além de escolas, supermercados e clínicas médicas.
O edifício Morada Mar do Leste conta apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo uma suíte
O edifício Morada Mar do Leste conta apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo uma suíte Crédito: Divulgação/Grand Construtora
Mais informações: www.grandconstrutora.com.br

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