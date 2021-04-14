Centro médico do Meridional Vitória terá mais de 60 consultórios

O novo hospital oferece de procedimentos neurocirúrgicos inéditos no Estado e vai inaugurar um setor oncológico e um centro médico com mais de 60 consultórios no segundo semestre. Crédito: Meridional Vitória/Divulgação

Saúde e tecnologia são as palavras-chave do novo Meridional Vitória. Localizado na Mata da Praia, o hospital agrega a maternidade Santa Úrsula ao grupo e integra serviços de imagem para diagnóstico do pronto-socorro 24 horas , além de procedimentos neurocirúrgicos inéditos no Estado. Para o segundo semestre, a previsão é inaugurar um setor oncológico e um centro médico com mais de 60 consultórios.

A diretora-médica do Meridional Vitória, Thais Guzzo, explica que os novos serviços serão disponibilizados em um lançamento feito por etapas. A primeira fase foi finalizada em fevereiro com a entrega de 2 mil metros quadrados de área, serviços de hotelaria e reforma de 100% do centro cirúrgico da maternidade Santa Úrsula.

Além disso, o Meridional Vitória também conta com 20 leitos de UTI, sendo 10 adultos e 10 neonatais e pediátricos.

“Nosso objetivo é abranger todos os convênios. Nos próximos meses será inaugurado um centro oncológico e estaremos recebendo novos equipamentos de serviços de imagem, para serem utilizados nos centros médicos. A cereja do bolo será a finalização dos novos apartamentos”, observa Thais Guzzo.

O setor de emergência do Meridional Vitória conta com uma área pediátrica. O espaço foi pensado para combinar o atendimento humanizado com um ambiente acolhedor. Crédito: Meridional Vitória/Divulgação

A unidade agrega a maternidade Santa Úrsula ao nome do grupo, ou seja, além dos serviços de obstetrícia e ginecologia, também oferta serviços 24 horas de pediatria, ortopedia, clínica médica, cirurgia geral, entre outras especialidades.

INVESTIMENTO DE R$ 11 MILHÕES

Inaugurado em fevereiro, o hospital teve um investimento inicial de R$ 11 milhões. Desde então, já funcionam na unidade novos equipamentos de tomografia e dois aparelhos de raio X e ultrassom, apenas para o diagnóstico dos atendimentos de emergência.

Para o segundo semestre, o diretor executivo do Meridional Vitória, Fábio Frank, destaca que a expectativa é entregar uma área de mais de 5 mil metros quadrados. O centro médico contará com mais de 60 consultórios, serviços de ressonância magnética e novos equipamentos de imagem para diagnósticos também nos ambulatórios.

“Queremos entregar o melhor hospital de Vitória. A nossa rede já comporta cirurgias robóticas, então, queremos manter essa referência tecnológica com a nova unidade'', comenta Fábio Frank.

O hospital investiu R$ 3,6 milhões no primeiro microscópio M530 OHX Premium do Estado. Crédito: Meridional Vitória/Divulgação

Para isso, o hospital investiu R$ 3,6 milhões no primeiro microscópio M530 OHX Premium do Estado. O equipamento é um dos oito disponíveis no Brasil e possui a tecnologia mais avançada do mundo para tratamento de doenças vasculares cerebrais, como aneurisma. O aparelho permite a visualização do fluxo sanguíneo cerebral em tempo real, dentro do próprio campo operatório microcirúrgico.

“Já realizamos uma cirurgia de retirada de tumor cerebral com tecnologia de fluorescência, que permite maior segurança e reduz o risco de complicações, já que o procedimento é bem mais efetivo”, finaliza Thais Guzzo.

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