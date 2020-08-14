Central de Aviamentos investe no digital para ficar mais perto do cliente

Central de Aviamentos, na Avenida Vitória: espaço reúne produtos de artesanato e artigos para as mais variadas celebrações Crédito: Divulgação/CA

O mercado vem mudando e a Central de Aviamentos também. A marca faz parte da história das famílias capixabas desde 1989 e, com o passar dos anos, cresceu e ficou ainda mais perto do consumidor. Neste ano, trouxe mais agilidade nas entregas, feitas em até 48 horas, e no atendimento digital.

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A proprietária da empresa, Rosane Bernardes, conta que, nos últimos meses, a Central de Aviamentos aprimorou a experiência das compras on-line, tanto no atendimento pelo site quanto pelo WhatsApp. Também aumentamos o número de pessoas dedicadas a esse cliente digital. Além disso, para a Grande Vitória, começamos a fazer entregas de qualquer valor de compra e, em alguns casos, até no mesmo dia, pontua.

Para agradar o consumidor, a empresa sempre procura apresentar novidades, como a implantação de uma seção de doces, que era uma reivindicação antiga e, agora, complementa o segmento de festas. Com isso, a Central de Aviamentos reúne, em apenas um espaço, artigos para Natal, carnaval, Páscoa, festa junina, Halloween e, a cada quatro anos, também produtos para celebrar os jogos da Copa.

Além disso, o nosso setor de artesanato e aviamentos cresceu muito em função do faça você mesmo e faça em casa (métodos de produção manual, sem interferência de especialistas). Nessa área, vamos continuar aumentando a quantidade e variedade de itens, ressalta Rosane.

Rosane Bernardes, proprietária da empresa, destaca a parceria com os colaboradores para o sucesso da marca Crédito: Divulgação/CA

ESFORÇO E DEDICAÇÃO

A Central de Aviamentos foi a empresa mais lembrada no Recall de Marcas da Rede Gazeta, no segmento Loja de Aviamentos. Para Rosane Bernardes, o prêmio representa todo o esforço e trabalho de mais de três décadas.

"A variedade e a quantidade de produtos nos faz ser lembrados. O nosso objetivo é sempre ter uma grade completa de aviamentos e artesanatos. E não é só o produto em si, mas todos os seus complementos, como cores e formas. O prêmio mostra que estamos no caminho certo, com atendimento personalizado" Rosane Bernardes - Proprietária da Central de Aviamentos