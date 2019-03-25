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Diversão

Aventuras com Pocoyo em parque de bolinhas do Shopping Vitória

O personagem infantil marcará presença na atração nos dias 30 de março e 13 de abril, a partir das 16h

Publicado em 

25 mar 2019 às 20:46

Publicado em 25 de Março de 2019 às 20:46

Uma nova atração infantil espera a criançada no Shopping Vitória. Trata-se de um parque de bolinhas inspirado no desenho Pocoyo, que possui mais de 1 milhão de inscritos em seu canal oficial no Brasil no Youtube. O evento também terá a presença especial do personagem Pocoyo nos dias 30 de março e 13 de abril, a partir das 16 h.
Crédito: Leo.Gurgel/Divulgação
A interação com o personagem acontecerá em quatro momentos, com duração média de 30 minutos e intervalos também de 30 minutos. A organização fará a distribuição de 100 senhas para cada aparição do personagem. Elas serão entregues uma hora antes de cada encontro no próprio local do evento.
O espaço é bem lúdico e tem cinco ambientes para visitação. Os pequenos podem soltar a imaginação e gastar bastante energia. Os brinquedos são compatíveis com crianças de faixa etária diversa, iniciando a partir de 4 anos.
Entre os destaques do parque está o Escorregador da Elly, que promete muita diversão com descidas radicais e mergulhos na imensidão de bolinhas. Os espaços Sonequita, Brinquedos de Mola e a Casa do Pocoyo também fazem a diversão da criançada. Além disso, há o ambiente Photo Opportunity para seções de fotos com o Pocoyo.
O Escorregador da Elly, promete muita diversão com descidas radicais e mergulhos na imensidão de bolinhas. Crédito: Leo.Gurgel/Divulgação
O acesso ao parque custa R$ 25,00, com direito a 30 minutos de diversão. Cada minuto adicional terá o custo de R$ 1,00. A atração funcionará de segunda a sábado, das 10 h às 22 h, e aos domingos e feriados das 13 h às 21 h.
Crédito: Leo.Gurgel/Divulgação
Serviço
Parque de Bolinhas do Pocoyo
 
Onde: na Praça Central do Shopping Vitória
Quando: até 21/04/19
Entrada: R$ 25,00, com direito a 30 minutos de permanência. Cada minuto adicional terá o custo de R$ 1,00

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