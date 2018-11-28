5 destinos com vistas maravilhosas para o mar para conhecer e se encantar

Já pensou em criar um roteiro de viagem temático único? Visitando cenários dos seus filmes favoritos, em busca da gastronomia local ou apenas se encantar com o que o destino pode lhe oferecer. Pensando na paisagem com vista para o mar, separamos alguns destinos que podem te hipnotizar, e talvez faça você até se apaixonar por outros mares.

Santorini – Grécia

Crédito: Divulgação

Uma das vistas para o mar mais bonitas do mundo. A Ilha de Santorini é um destino para ficar guardado na memória com a arquitetura grega branca típica da região, em contraste com o azul profundo do mar Egeu.

Positano – Itália

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Outra joia do mediterrâneo, a pequena comuna de Positano está localizada na Costa Amalfitana. Construída como um presépio à beira mar, as cores das casas da antiga vila de pescadores e da água cristalina explicam o cenário cinematográfico presente na região.

Bali – Indonésia

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Um destino ainda pouco frequentado por brasileiros, mas que reúne em suas pequenas ilhas um rico patrimônio cultural, com manifestações religiosas hinduístas, danças, pinturas e culinária características. Um destino que é conhecido pela sua beleza natural, mar com tons de turquesa, hospitalidade do povo e simplicidade.

Rio de Janeiro – Brasil

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Destino já carimbado por muitos capixabas. O Rio está tão próximo de nós, que até esquecemos como sua beleza natural misturada com a vida urbana é tão única. Há sempre uma nova forma de conhecer a Cidade Maravilhosa, que atrai todo ano milhares de turistas para suas festividades.

Balneário de Camboriú – Santa Catarina

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Um espetáculo para quem busca lindas praias e uma vista sem igual. O balneário cresceu sem perder sua beleza, e hoje é destino certo de várias festas e shows internacionais, que atraem turistas argentinos e de todo o Brasil para suas praias.

Esses são apenas alguns destinos que você pode colocar na sua lista de viagem. E você pode adicionar muitos outros para conhecer no próximo ano, se aproveitar a promoção 1 Ano de Vantagens da Morar Construtora.

Ao adquirir uma unidade no Mirador Camburi você leva o prêmio de 1 milhão de milhas para usar como quiser ao redor do mundo.

Mirador Camburi é um dos últimos grandes feitos da Morar Construtora. Um condomínio de alto padrão, com acabamentos nobres e detalhes que poucos empreendimentos da Grande Vitória possuem. Pronto para morar e com uma vista linda, assim como as dos destinos da lista, de frente para o mar de Camburi.

Vista do Mirador Camburi Crédito: Divulgação

Viajar e conhecer novos lugares é uma experiência incrível. Melhor ainda é saber que na volta o seu cantinho especial estará te esperando para curtir a sua vista particular.

Conheça o Mirador Camburi , more em um lugar sofisticado, com uma vista privilegiada e com itens exclusivos pensados para você, que merece o melhor da vida.

Mirador Camburi

Localização: Avenida Dante Michelini , 4501 - Jardim Camburi, Vitória – ES

Plantas: Apartamentos de 4 quartos, com opções de até 4 suítes e 4 vagas de garagem, com plantas de até 184m².

Areá de Lazer do Empreendimento Crédito: Divulgação

Diferenciais:

De frente para o mar, com vista privilegiada de Camburi; piscinas com acessibilidade e acabamento especial em pedra vulcânica; terraço lounge integrado com salão de festas gourmet; solário e deck; bicicletário e sistema BikeSharing; Espaço grill com churrasqueira elétrica e grill americano; salão de ginástica climatizado e Espaço Boa Forma integrado e apropriado para exercícios ao ar livre; Espaço Diversão, miniquadra e parquinho infantil para crianças; espaços internos com acesso Wi-fi e Espaço Praia com duchas para limpeza de equipamentos náuticos e cadeiras de praia, além de guarda-sóis compartilhados.

O prédio está pronto para morar e com as últimas unidades à venda, a partir de R$1.390.000,00 (unid.ref. 403)