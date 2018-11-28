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Mar

5 destinos com vistas maravilhosas para o mar para conhecer e se encantar

É cada vez mais comum entre os viajantes criar um roteiro de viagem entorno de um tema. Separamos dicas para com belas vistas ao redor do mundo

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 14:50

Publicado em 

28 nov 2018 às 14:50
Já pensou em criar um roteiro de viagem temático único? Visitando cenários dos seus filmes favoritos, em busca da gastronomia local ou apenas se encantar com o que o destino pode lhe oferecer. Pensando na paisagem com vista para o mar, separamos alguns destinos que podem te hipnotizar, e talvez faça você até se apaixonar por outros mares.
Santorini – Grécia
Crédito: Divulgação
Uma das vistas para o mar mais bonitas do mundo. A Ilha de Santorini é um destino para ficar guardado na memória com a arquitetura grega branca típica da região, em contraste com o azul profundo do mar Egeu.
Positano – Itália
Crédito: Divulgação
Outra joia do mediterrâneo, a pequena comuna de Positano está localizada na Costa Amalfitana. Construída como um presépio à beira mar, as cores das casas da antiga vila de pescadores e da água cristalina explicam o cenário cinematográfico presente na região.
Bali – Indonésia
Crédito: Divulgação
Um destino ainda pouco frequentado por brasileiros, mas que reúne em suas pequenas ilhas um rico patrimônio cultural, com manifestações religiosas hinduístas, danças, pinturas e culinária características. Um destino que é conhecido pela sua beleza natural, mar com tons de turquesa, hospitalidade do povo e simplicidade.
Rio de Janeiro – Brasil
Crédito: Divulgação
Destino já carimbado por muitos capixabas. O Rio está tão próximo de nós, que até esquecemos como sua beleza natural misturada com a vida urbana é tão única. Há sempre uma nova forma de conhecer a Cidade Maravilhosa, que atrai todo ano milhares de turistas para suas festividades.
Balneário de Camboriú – Santa Catarina
Crédito: Divulgação
Um espetáculo para quem busca lindas praias e uma vista sem igual. O balneário cresceu sem perder sua beleza, e hoje é destino certo de várias festas e shows internacionais, que atraem turistas argentinos e de todo o Brasil para suas praias.
Esses são apenas alguns destinos que você pode colocar na sua lista de viagem. E você pode adicionar muitos outros para conhecer no próximo ano, se aproveitar a promoção 1 Ano de Vantagens da Morar Construtora.
Ao adquirir uma unidade no Mirador Camburi você leva o prêmio de 1 milhão de milhas para usar como quiser ao redor do mundo.
O Mirador Camburi é um dos últimos grandes feitos da Morar Construtora. Um condomínio de alto padrão, com acabamentos nobres e detalhes que poucos empreendimentos da Grande Vitória possuem. Pronto para morar e com uma vista linda, assim como as dos destinos da lista, de frente para o mar de Camburi.
Vista do Mirador Camburi Crédito: Divulgação
Viajar e conhecer novos lugares é uma experiência incrível. Melhor ainda é saber que na volta o seu cantinho especial estará te esperando para curtir a sua vista particular.
Conheça o Mirador Camburi, more em um lugar sofisticado, com uma vista privilegiada e com itens exclusivos pensados para você, que merece o melhor da vida.
Mirador Camburi
Localização: Avenida Dante Michelini , 4501 - Jardim Camburi, Vitória – ES
Plantas: Apartamentos de 4 quartos, com opções de até 4 suítes e 4 vagas de garagem, com plantas de até 184m².
Areá de Lazer do Empreendimento Crédito: Divulgação
Diferenciais:
De frente para o mar, com vista privilegiada de Camburi; piscinas com acessibilidade e acabamento especial em pedra vulcânica; terraço lounge integrado com salão de festas gourmet; solário e deck; bicicletário e sistema BikeSharing; Espaço grill com churrasqueira elétrica e grill americano; salão de ginástica climatizado e Espaço Boa Forma integrado e apropriado para exercícios ao ar livre; Espaço Diversão, miniquadra e parquinho infantil para crianças; espaços internos com acesso Wi-fi e Espaço Praia com duchas para limpeza de equipamentos náuticos e cadeiras de praia, além de guarda-sóis compartilhados.
Promoção 1 Ano de Vantagens: Na compra da unidade o proprietário leva 1 milhão de milhas.
O prédio está pronto para morar e com as últimas unidades à venda, a partir de R$1.390.000,00 (unid.ref. 403)
Promoção válida por tempo limitado. (Consulte o regulamento)

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