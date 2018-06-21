Parar a cidade por picuinha política é inadmissível

Um grupo de cerca de 50 rodoviáriosna manhã desta quinta-feira (21). Os motivos não eram melhores condições de trabalho, aumento de salários ou garantia de direitos. A razão para o protesto, que interditou duas faixas da Av. Jerônimo Monteiro, no Centro da Capital, e impediu a passagem de dezenas de ônibus, é uma disputa interna do sindicato da categoria.

Insatisfeitos com a impugnação de quatro membros de uma das chapas que concorre ao Sindirodoviários, o grupo se arvorou no direito de parar a cidade. Não se trata aqui de questionar a validade do pleito, mas de apontar a minimidade de sua abrangência diante do caos que vimos nesta manhã. Cercear o sagrado direito de ir e vir, onerando a população, por causa de rachas políticos tão circunscritos é uma atitude desprovida de razão e bom senso.