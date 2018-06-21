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Opinião da Gazeta

Parar a cidade por picuinha política é inadmissível

Por conflitos internos na disputa por sindicato, grupo de cerca de 50 rodoviários se achou no direito de interditar faixas e impedir passagem de ônibus

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 12:16

Públicado em 

21 jun 2018 às 12:16

Colunista

Um grupo de cerca de 50 rodoviários conseguiu dar um nó no trânsito de Vitória na manhã desta quinta-feira (21). Os motivos não eram melhores condições de trabalho, aumento de salários ou garantia de direitos. A razão para o protesto, que interditou duas faixas da Av. Jerônimo Monteiro, no Centro da Capital, e impediu a passagem de dezenas de ônibus, é uma disputa interna do sindicato da categoria.
Insatisfeitos com a impugnação de quatro membros de uma das chapas que concorre ao Sindirodoviários, o grupo se arvorou no direito de parar a cidade. Não se trata aqui de questionar a validade do pleito, mas de apontar a minimidade de sua abrangência diante do caos que vimos nesta manhã. Cercear o sagrado direito de ir e vir, onerando a população, por causa de rachas políticos tão circunscritos é uma atitude desprovida de razão e bom senso.

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