WSL começa etapa em Guarapari com 18 capixabas na disputa

A espera acabou e a World Surf League (WSL) está de volta ao Espírito Santo. A partir desta sexta-feira (4), a Praia d'Ulé, em Guarapari, recebe a segunda edição do Circuito Banco do Brasil de Surfe no Estado. A competição segue até domingo (6) e reúne alguns dos principais nomes e talentos da nova geração do surfe sul-americano.
A etapa masculina é válida pelo Qualifying Series (QS) 4.000, distribuindo até 4 mil pontos no ranking sul-americano da WSL. É uma pontuação importante para os atletas que buscam subir na hierarquia do surfe profissional e se aproximar do Challenger Series, caminho de acesso à elite da modalidade.
E o Espírito Santo estará muito bem representado dentro d'água. Ao todo, 18 surfistas capixabas participam da competição, em um encontro que reúne diferentes gerações do surfe local. Entre os nomes estão atletas experientes, como Krystian Kymerson e Rafael Teixeira, e representantes da nova geração, como Kauai Côgo e Aninha Dagostini.
A presença maciça dos surfistas do Estado também reforça um dos motivos que levaram a WSL a retornar a Guarapari menos de um ano depois da estreia. Em 2025, mais de 30 mil pessoas passaram pela Praia d'Ulé durante a competição.
Baterias do primeiro dia
Masculino — Round 64
Heat 1 - Bryan Almeida, Luiz Fernando Neiva da Silva, Heitor Mueller, Gustavo Castelo
Heat 2 - João Artur Arruda, João Victor Scharnovski, Kauai Côgo, Eric Grattz
Heat 3 - Cauã Gonçalves, Lautaro Rojas Thill, JP Ferreira, Isaac Correa
Heat 4 - Alonso Correa, Igor Shibata, Caio Freire, Matheus de Oliveira
Heat 5 - Pablo Gabriel da Silva, Guilherme Carvalho, Luis Henrique Araújo, Davi Toledo
Heat 6 - Yuri Gabryel Machado, Ytalo Oliveira, Calebe Simões, Alex Saulo
Heat 7 - Valentin Neves, Yuri Schoenau, Guilherme Fernandes, Luiz Henrique Bolis
Heat 8 - Deyvson Santos, Fernando Junior, João Cypriano, Fabrício Bulhões
Feminino — Round 32
Heat 1 - Arena Rodriguez, Estela López, Ana Dagostini, Luana Vivan
Heat 2 - Silvana Lima, Melanie Giunta, Mayara Zampieri, Paula Gabrielly Custodio
Heat 3 - Alexia Monteiro, Maria Eduarda Cesar, Luiza Savoi, Alice Pitanga
Heat 4 - Daniella Rosas, Juliana Meneguel, Isabela De Liz, Event Seed #32
Heat 5 - Tainá Hinckel, Yanca Costa, Monik Santos, Francine Nery
Heat 6 - Sophia Gonçalves, Kiany Hyakutake, Mariana Areno, Bella Mayara
Heat 7 - Sophia Medina, Vera Jarisz, Genesis Borja Garcia, Gabriely Vasque
Heat 8 - Laura Raupp, Aurora Ribeiro, Maeva Guastalla, Yries Pereira