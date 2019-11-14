"Para o Flamengo foi derrota, para o Vasco foi título", opina leitor

Guarín e Bruno Henrique disputam a bola em partida desta quarta-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Alexandre Vidal/ Flamengo

Mesmo terminando em empate, Flamengo e Vasco fizeram um clássico antológico no Maracanã, na noite de quarta-feira (13), recheado de emoção, reviravoltas, recorde e feitos raros. O placar final da partida antecipada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro é o novo recorde de bolas na rede no clássico em jogos da competição.

Apesar da igualdade no placar, os times estão em posições bem diferentes no campeonato. Com o resultado, o Flamengo chegou a 78 pontos e perdeu a chance de ser campeão na próxima rodada, mas continua com boa vantagem sobre o vice-líder Palmeiras. Já o Vasco chegou a 43 e deu mais um passo para se livrar do risco de rebaixamento.

O clássico com 8 gols e 2 viradas foi motivo de debate acalorado e de provocações entre os leitores de A Gazeta, como era de se esperar. Confira alguns comentários:

Parabéns ao Vasco, que conseguiu empatar com o melhor time do Brasil. (Ronaldo Gama )

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Cara, foi o jogo da vida do Vasco, como se fosse o último jogo deles na série A. Parabéns, vocês foram campeões. (Moisés Silva)

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Força máxima quem colocou foi o Flamengo. Toma vergonha. Tomar gol do time taticamente reserva do vasco… (Motta Motta)

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Para o Flamengo foi uma derrota, para o Vasco foi título. (Gustavo Batista)

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O Vasco nitidamente se preparou muito para jogar com o Flamengo. Para eles era tudo ou nada e ficaram felizes com um empate. Meu esposo, que é vascaíno, comemorou como se tivessem ganhado um mundial de clubes, só pelo empate com o Flamengo. (Rebeca Kiefer Teixeira)

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Sou Flamenguista, mas o mérito vai para o Vasco. Soube jogar bola, somente bola, conseguindo o empate. Feio fez o Botafogo, que entrou em campo para meter o pé no jogador do Flamengo e acabou perdendo o jogo. Futebol é para ser jogado e que vença o que jogar melhor. (Carlos Lorencette)

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Torcedor do Flamengo lamuriando o empate é muito engraçado. Alguns falam em jogo da vida, outros em títulos, mas de verdade estão chateados por empatar onde esperavam golear, são engraçados demais. Mas devo dar os parabéns ao torcedores do Flamengo, porque conseguiram o feito de chegar em uma final de Libertadores sem ajuda do Wright. Isso é um feito que merece ser lembrado. (Henrique Mariano)

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Esse Flamengo quase mata a gente do coração… Perder para o Vasco nessas alturas seria inadmissível. (Lenanada Rodrisses)

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Vem os vascaínos da tumba tirar onda. Tinha que agradecer a vaga na UTI para sobreviver na série A. (Daniela Durço)

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O Mengo está caindo de rendimentos, abre o olho. Não tem gol de Gabigol, mas teve gooool de Ribamar. (Edison Laass)

Nossa! Fizeram um jogo cheio de erros, time do Fla irreconhecível. Vasco, sim, joga aquilo ali mesmo. Foi o primeiro jogo do campeonato que o Fla tomou um monte de gols e acredito que foi a primeira que o Vasco fez 4. Um peladão terrível. (Francisco Di Paulo)

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O Flamengo não é bom. Ele só tem mais sorte que os outros. Só isso. (Maria Iraides Capelini)

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Se não fosse o 12° jogador que sempre joga do lado do Fla, o resultado teria sido a vitória do Vasco, com certeza. (Ivanilda Nascimento)

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E aquela falta em Rafinha que não foi marcada, numa jogada que terminou no gol do Vasco? Não sei de onde vocês tiram essa ideia de que o Flamengo é beneficiado por arbitragem. A melhor desculpa para time pequeno mesmo. (Carol Winne)

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Com ajuda da arbitragem o Vasco empata o jogo. Assim até o lanterna ganha. (Lucia Regina)

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Apesar das limitações, o Vasco é gigante. Jogamos pela nossa dignidade. Uma pena que o adversário seja tão arrogante. (Vilma Magalhães Brusqui)

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Foi o clássico do ano! Parabéns aos envolvidos. Segue o líder! Não podemos perder pontos pra time pequeno, mas está bom. (Dori Amorim)

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Melhor clássico? Sou flamenguista, mas meu time não jogou nada ontem. Empate com esse time feio do Vasco, para mim, é uma derrota. Estamos em outro patamar. (Feneme Junior)

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O melhor jogo do brasileiro foi Grêmio e Fluminense, de 4 x 5… Desculpa. (Joy Alonso)

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Esse foi o pior jogo do Flamengo. Não que o Vasco não tenha jogado com raça, mas o Flamengo parecia estar cansado e não jogou nada. (Andre Gomes)

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Urubu mostrando que tem laterais velhos, que não dão conta quando são exigidos. Zaga lenta, que não marca direito e tomou gol de treino do Vasco. O mérito é todo do Vasco neste jogo, afinal, éramos visitantes e coadjuvantes no jogo. (Luciano Soares)

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É por isso que o time deles não passa do meio da tabela, todos os anos é assim. Eurico Miranda fez com que o time não precisasse ser campeão, basta ganhar do Flamengo. Isso é lamentável, um time que se diz grande se contentar com tão pouco. Dou os parabéns pelo jogo, mas fica a dica: jogar para ganhar campeonato e não para ganhar de um time só. (Geraldo Godinho)

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Sou vascaína, não estou comemorando empate. É que antes do jogo tinha gente falando que 3 era pouco, e o vasco com esse time morto jogou de igual para igual e até melhor com o time mais caro do brasil, mas eles não aceitam isso. (Suely Assis)

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