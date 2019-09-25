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Podcast #2

Papo de Colunista: a "maldição do petróleo" nos municípios do ES

No bate-papo desta semana, nossos colunistas abordam a distribuição dos royalties no Estado. A atividade gera muitas riquezas às cidades, mas pode trazer muitos problemas

Publicado em 

25 set 2019 às 09:18

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 09:18

Plataforma P-58 é a maior produtora de petróleo do litoral capixaba Crédito: Agência Petrobras
A exploração do petróleo pode ser um privilégio, por conta do volume de royalties que essa atividade econômica gera para os cofres públicos. Mas também pode virar uma maldição (ou um verdadeiro abacaxi!) para a cidades produtoras, quando os governantes não sabem investir esse dinheiro extra ou, em alguns casos, preferem se meter em esquemas de desvios de recursos.
Esse é o tema principal da segunda edição do nosso Papo de Colunista, o primeiro podcast semanal de A Gazeta, disponível aqui e em plataformas de áudio digitais.
Clique no play verde abaixo para ouvir o podcast. Use fones de ouvido para uma melhor experiência:
Todas as quintas, os colunistas de A Gazeta Beatriz Seixas (Economia), Leonel Ximenes (Cotidiano) e Vitor Vogas (Política), com mediação do jornalista Rafael Braz, vão debater assuntos variados com o olhar sobre os temas mais discutidos no Espírito Santo na semana.
Leonel Ximenes, Beatriz Seixas, Rafael Braz e Vitor Vogas são time do Papo de Colunista Crédito: Carlos Alberto Silva
Neste segundo episódio, os colunistas explicam como funciona a partilha de royalties para os Estados e municípios; destacam que Marataízes vai ultrapassar Presidente Kennedy como cidade capixaba com a maior fatia de royalties; e debatem a situação política caótica de Kennedy e de Itapemirim, outro grande produtor de petróleo, o que faz com que a população não veja esse "ouro negro" se traduzir em desenvolvimento.
> Leia também: Marataízes passa a receber a maior fatia de royalties de petróleo
Você também confere os assuntos em pauta nos quadros Fique de Olho e Papo Afiado.
> Ouça aqui o episódio #1 do Papo de Colunista, sobre o discurso de Capitão Assumção no qual o deputado encomendou um assassinato da tribuna da Assembleia Legislativa

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