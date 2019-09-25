Papo de Colunista: a "maldição do petróleo" nos municípios do ES

A exploração do petróleo pode ser um privilégio, por conta do volume de royalties que essa atividade econômica gera para os cofres públicos. Mas também pode virar uma maldição (ou um verdadeiro abacaxi!) para a cidades produtoras, quando os governantes não sabem investir esse dinheiro extra ou, em alguns casos, preferem se meter em esquemas de desvios de recursos.