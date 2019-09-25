Papo de Colunista: a "maldição do petróleo" nos municípios do ES

A exploração do petróleo pode ser um privilégio, por conta do volume de royalties que essa atividade econômica gera para os cofres públicos. Mas também pode virar uma maldição (ou um verdadeiro abacaxi!) para a cidades produtoras, quando os governantes não sabem investir esse dinheiro extra ou, em alguns casos, preferem se meter em esquemas de desvios de recursos.
Esse é o tema principal da segunda edição do nosso Papo de Colunista, o primeiro podcast semanal de A Gazeta, disponível aqui e em plataformas de áudio digitais.
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Todas as quintas, os colunistas de A Gazeta Beatriz Seixas (Economia), Leonel Ximenes (Cotidiano) e Vitor Vogas (Política), com mediação do jornalista Rafael Braz, vão debater assuntos variados com o olhar sobre os temas mais discutidos no Espírito Santo na semana.
Neste segundo episódio, os colunistas explicam como funciona a partilha de royalties para os Estados e municípios; destacam que Marataízes vai ultrapassar Presidente Kennedy como cidade capixaba com a maior fatia de royalties; e debatem a situação política caótica de Kennedy e de Itapemirim, outro grande produtor de petróleo, o que faz com que a população não veja esse "ouro negro" se traduzir em desenvolvimento.
Você também confere os assuntos em pauta nos quadros Fique de Olho e Papo Afiado.