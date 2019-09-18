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Episódio de estreia

Papo de Colunista: ouça podcast com jornalistas de A Gazeta

Episódios ficarão disponíveis todas as quintas-feiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2019 às 13:53

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 13:53

Informação e análise dos assuntos mais quentes da semana em um papo descontraído e disponível para você ouvir quando e onde quiser. Esse é o Papo de Colunista, primeiro podcast semanal de A Gazeta que estreia nesta quinta-feira (19) no portal e nas principais plataformas de áudio digitais.
Clique no play verde abaixo para ouvir o podcast. Use fones de ouvidos para uma melhor experiência:
Todas as quintas, os colunistas de A Gazeta Beatriz Seixas (Economia), Leonel Ximenes (Cotidiano) e Vitor Vogas (Política), com mediação do jornalista Rafael Braz, vão debater assuntos variados com o olhar sobre os temas mais discutidos no Espírito Santo na semana.
Leonel Ximenes, Beatriz Seixas, Rafael Braz e Vitor Vogas são time do Papo de Colunista Crédito: Carlos Alberto Silva
No primeiro episódio, os colunistas debatem a polêmica causada pelo deputado estadual Capitão Assumção, que durante um discurso na Assembleia ofereceu R$ 10 mil para quem matasse um suspeito de assassinato. Você também vai conferir os assuntos que estão na pauta com o quadro Fique de Olho e conferir os bastidores das notícias no Papo Afiado. 
> PAPO DE COLUNISTA: Conheça mais sobre o podcast de A Gazeta

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