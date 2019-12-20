Pai que matou filhas na ponte de Nova Almeida pede perdão: "É uma dor insuportável"

Data: 18/12/2019 - ES - Viana - Wilson Barbosa, preso no Complexo Penitenciário de Viana por matar suas duas filhas em Nova Almeida - Editoria: Cidades Crédito: Vitor Jubini

Veja a entrevista completa no vídeo acima. Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, Viana Espírito Santo . Uma sala de aula. Apesar das carteiras e do ambiente escolar, o abrir e fechar das celas, nos lembrava, a todo momento, o local onde estávamos: o Complexo Penitenciário de Viana. Quase 10 anos depois de um crime que impactou a população do Estado, o pai que jogou as duas filhas de uma ponte em Nova Almeida, na Serra , falou com a reportagem de A Gazeta.

Condenado a 36 anos de prisão, o pedreiro Wilson da Conceição Barbosa, 46 anos, escuta o barulho das algemas, das portas de ferro e dos cadeados há quase uma década. Na Penitenciária de Segurança Média I, que faz parte do Complexo Penitenciário de Viana, ele cumpre pena por matar as filhas Luciene, de 4 anos, e Luciana, de 2 anos. Ele jogou as meninas de uma altura de 10 metros no dia 13 de abril de 2010. As crianças morreram afogadas. Na época, Wilson ficou conhecido como o “monstro da ponte”.

Na cadeia, o pedreiro, antes analfabeto, aprendeu a ler e a escrever, e agora possui documentos, como CPF e RG. Ele também começou a trabalhar com artesanato e restauro de bonecas. Mas não foi simples. No primeiro dia de aula foi atacado por detentos que não o aceitavam na sala. Precisou ter aulas particulares com outro preso. Hoje é aceito pelo grupo e pretende ser pastor quando sair.

HILÁRIO E ITIBERÊ

Hilário Frasson, ex-marido da médica Marcos Itiberê, que confessou ter matado a tiros e concretado o casal de filhos, de 7 e 9 anos de idade, no ano de 2000, em Vila Velha. Além de Wilson, outros presos envolvidos em casos de grande repercussão estão na mesma unidade prisional. Entre eles,, ex-marido da médica Milena Gottardi e acusado de ser o mandante do assassinato dela, e, que confessou ter matado a tiros e concretado o casal de filhos, de 7 e 9 anos de idade, no ano de 2000, em Vila Velha.

PONTOS FORTES

Na entrevista acima, alguns momentos são bastante intensos. O pedreiro conta o que diz lembrar do crime. Ele fala que se arrependeu e relata como era a convivência com a ex-esposa que, em muitos momentos, chama de “minha mulher”, como se ainda vivesse em 2010.

A relação com o tempo e a prisão ficava clara nos momentos em que ele precisava falar de números. Sempre começava a contar tudo nos dedos a partir do ano em que foi preso, até mesmo a própria idade e a das filhas - mais um ponto forte da conversa.

A reportagem ficou cerca de uma hora com Wilson na prisão, sempre acompanhada do diretor da unidade e da assessoria de imprensa. Durante toda a conversa, ele reconhecia que já bateu na ex-mulher e pedia perdão pelo que fez. Em alguns momentos, parecia confuso, alegando não se recordar claramente dos fatos.

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