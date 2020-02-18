Pai que liberou corpo do filho em SML ilustra descaso do poder público

Gessé Barcelos vestiu um uniforme do SML e ajudou na liberação do corpo do filho Crédito: Heriklis Douglas

“Depois dessa dor ainda tenho que passar por isso, é preciso ser forte. Eu nunca pensei que ia ter que passar pela situação de tocar no corpo do meu filho em cima de um balcão, isso tudo para poder dar um velório e um enterro digno para ele”, disse o agente penitenciário à TV Gazeta, ainda vestindo o uniforme do SML.

Assim como ele, outras famílias passaram pela mesma provação. A angústia foi ainda maior pela falta de informações sobre os motivos do atraso – houve quem esperasse por mais de 12 horas. Cobrada pela reportagem, a Polícia Civil informou que existe a previsão de um concurso, com 173 vagas, entre elas para médico-legista e auxiliar de perícia. Nada foi dito, no entanto, sobre o que será feito até que o edital seja lançado, as provas sejam realizadas, os recursos sejam analisados e os aprovados finalmente ocupem os postos. Qual é o plano de emergência?

O concurso é necessário, vê-se. Mas vem muito tarde. Neste momento, o problema chega ao cúmulo de que pessoas vejam-se obrigadas a lidar com os cadáveres de seus parentes, mas a carência de funcionários não é de agora. Em outubro de 2019, o colunista Leonel Ximenes já apontava que os SMLs de Colatina, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim estavam sem efetivo para atender a população. A solução do governo do Estado à época? Um concurso com 173 vagas.