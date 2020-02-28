Pague suas contas e seja livre!

"Escolher seu destino profissional implica na potência de se autossustentar." Crédito: Frrepik

"Estou em um grande conflito com meus pais, eles não conseguem entender que não quero uma carreira formal, quero ser livre... Há como deixar isso claro para eles?" Pergunta leitor (André) - Caro leitor, envie sua pergunta: - Caro leitor, envie sua pergunta: [email protected]

É inevitável, caro leitor, que eu seja tentado a perguntar-me se suas ideias são claras mesmo! Mas não seria está a pergunta feita para iniciar nossa reflexão sobre seu conflito. Eu preciso te perguntar, na verdade, se você concebe de uma maneira realista o que é ser livre e, se uma vez apropriado deste conceito, está disposto a se tornar livre, com toda a responsabilidade que isso trás.

Este tipo de conflito que você vive é bem comum. Diria até mais, ele se tornou um conflito cotidiano dentro das famílias, e com o mínimo de estrutura. A sua família te impele a uma carreira sólida e você quer, na expressão comumente usada, “fazer o que ama”. O que parece é que você só não quer o que sua família quer porque deve ter pais com carreiras profissionais e sabe o quanto são exigidos por elas. Só está se esquecendo que você pode ter o luxo de considerar uma carreira alternativa porque a carreira deles gera uma liberdade neuroticamente fundada, uma liberdade infantil!

Quero antes, porém, te propor um desafio. Supondo que não compreenda o significado de liberdade nas condições que colocar, explicar-lhe o que é “ser livre” em oposição a uma carreira formal. Posso sintetizar toda a explicação em apenas uma pergunta: quem paga suas contas? Se a resposta for seus pais, posso te garantir que “ser livre” é antagônico a isso, já que liberdade existencial, escolher seu destino profissional implica na potência de se autossustentar. E acredite, meu jovem amigo, endosso que seja livre fazendo exatamente isso, sendo o único e total responsável por si.

Para encerrar, munidos de toda a realidade que consideramos, posso te indicar como deixará claro para seus pais que será livre. A partir deste momento não aceite que eles pagam mais nenhuma de suas contas: baladas, gasolina, impostos, comida, estudos... nada! Livre seus pais do seus custo! Seja livre! Seja empático, lembre-se que a carreira formal deles é a lenha dos seus custos. Para mantê-los eles se escravizam na amarras da sociedade capitalista, certo?