Pague suas contas e seja livre!

"Estou em um grande conflito com meus pais, eles não conseguem entender que não quero uma carreira formal, quero ser livre... Há como deixar isso claro para eles?"
É inevitável, caro leitor, que eu seja tentado a perguntar-me se suas ideias são claras mesmo! Mas não seria está a pergunta feita para iniciar nossa reflexão sobre seu conflito. Eu preciso te perguntar, na verdade, se você concebe de uma maneira realista o que é ser livre e, se uma vez apropriado deste conceito, está disposto a se tornar livre, com toda a responsabilidade que isso trás.
Este tipo de conflito que você vive é bem comum. Diria até mais, ele se tornou um conflito cotidiano dentro das famílias, e com o mínimo de estrutura. A sua família te impele a uma carreira sólida e você quer, na expressão comumente usada, “fazer o que ama”. O que parece é que você só não quer o que sua família quer porque deve ter pais com carreiras profissionais e sabe o quanto são exigidos por elas. Só está se esquecendo que você pode ter o luxo de considerar uma carreira alternativa porque a carreira deles gera uma liberdade neuroticamente fundada, uma liberdade infantil!
Quero antes, porém, te propor um desafio. Supondo que não compreenda o significado de liberdade nas condições que colocar, explicar-lhe o que é “ser livre” em oposição a uma carreira formal. Posso sintetizar toda a explicação em apenas uma pergunta: quem paga suas contas? Se a resposta for seus pais, posso te garantir que “ser livre” é antagônico a isso, já que liberdade existencial, escolher seu destino profissional implica na potência de se autossustentar. E acredite, meu jovem amigo, endosso que seja livre fazendo exatamente isso, sendo o único e total responsável por si.
Para encerrar, munidos de toda a realidade que consideramos, posso te indicar como deixará claro para seus pais que será livre. A partir deste momento não aceite que eles pagam mais nenhuma de suas contas: baladas, gasolina, impostos, comida, estudos... nada! Livre seus pais do seus custo! Seja livre! Seja empático, lembre-se que a carreira formal deles é a lenha dos seus custos. Para mantê-los eles se escravizam na amarras da sociedade capitalista, certo?
Agora se depois de tudo que tratamos não for capaz de assumir a responsabilidade de ser livre de verdade, tudo o que pode fazer é olhar no espelho e ver só um menino mimado que não quer ser livre, quer é que o mundo seja uma extensão confortável da vida que o esforço e trabalho de outras pessoas bancam.