Ovos passam a ser identificados um a um

É na cidade que mais produz ovos do país, Santa Maria de Jetibá, que o Estado deu a largada com a identificação ovo a ovo. A Coopeavi e a Kerovos são as duas primeiras empresas a gravarem na casca, com tinta comestível, dados do ovo, como a origem.
O secretário de agropecuária do município, Egnaldo Andreatta, conta que o objetivo é oferecer um produto de mais qualidade ao consumidor final. Juntas, a cooperativa e a empresa investiram cerca de R$ 1,5 milhão na tecnologia de impressão.
Em Santa Maria são produzidos quase 14 milhões de ovos por dia. Os principais mercados são Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Alagoas.