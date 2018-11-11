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Beatriz Seixas

Ovos passam a ser identificados um a um

Empresas de Santa Maria de Jetibá imprimem na casca dados como a origem do produto

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 22:26

Públicado em 

10 nov 2018 às 22:26
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Coopeavi, que produz 648 mil ovos por dia, imprime dados de origem na casca Crédito: Coopeavi/Divulgação
É na cidade que mais produz ovos do país, Santa Maria de Jetibá, que o Estado deu a largada com a identificação ovo a ovo. A Coopeavi e a Kerovos são as duas primeiras empresas a gravarem na casca, com tinta comestível, dados do ovo, como a origem.
O secretário de agropecuária do município, Egnaldo Andreatta, conta que o objetivo é oferecer um produto de mais qualidade ao consumidor final. Juntas, a cooperativa e a empresa investiram cerca de R$ 1,5 milhão na tecnologia de impressão.
Em Santa Maria são produzidos quase 14 milhões de ovos por dia. Os principais mercados são Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Alagoas.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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