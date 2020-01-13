Otimismo com economia do ES é resultado da credibilidade do Estado

Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo Crédito: Porto Central/Divulgação

Sem esquecer que a agenda econômica do governo federal está na mesa, um projeto que já foi capaz de reformar a Previdência e está comprometido com outras arrumações estruturais. É o suficiente para atrair os olhares dos investidores que andavam distantes.

O Espírito Santo, se encarado como um microcosmo do país, é um exemplo de como se contrói a credibilidade com uma administração competente e engajada com a saúde fiscal. O Estado tem sido a menina dos olhos da federação por ter encarado a recessão da metade da década com austeridade.

É por isso que neste 2020 que se inicia tem fôlego suficiente para confiar no crescimento. Os investimentos previstos são consequência dessa imagem positiva construída com eficiência, sem demagogia. O pé no freio no auge da crise foi providencial para os frutos que devem começar a ser colhidos.

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O setor portuário, tão estratégico para um Estado com vocação natural para o comércio exterior, tem tudo para zarpar com o início das obras do Porto Central, em Presidente Kennedy, e Imetame Logística Porto, em Barra do Riacho (Aracruz). São obras que, em operação, terão o potencial de reposicionar o Espírito Santo como polo logístico no país. Não é pouca coisa.

O ano também deve ser melhor para Vale e ArcelorMittal, com a execução de obras de cunho ambiental que aquecerão o mercado de trabalho local. A Samarco, fechada desde 2015, deve voltar a operar. Há também muita expectativa em torno das novas plantas fabris a serem instaladas em Linhares (Britânia e Brinox) e Cachoeiro de Itapemirim (Suzano).