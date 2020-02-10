Oscar faz história e "Parasita" é o grande vencedor da noite. Confira a lista

Bong Joon Ho estava feliz da vida com tudo isso. Em seu discurso com o prêmio de Melhor Direção em mãos, homenageou Martin Scorsese ao lembrar frases que ouviu no início da carreira, e agradeceu Quentin Tarantino por sempre colocar seus filmes nas listas de melhores do ano mesmo quando ninguém dava bola. Foi ovacionado pelo auditório e encerrou com um "Agora vou beber até amanhã". A noite ainda lhe reservava algo maior... Jane Fonda anunciou "Parasita" como Melhor Filme e ninguém parecia acreditar.