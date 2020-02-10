Oscar faz história e "Parasita" é o grande vencedor da noite. Confira a lista

Quem acompanhou o Oscar na noite do último domingo certamente viu a História do cinema ganhar um novo capítulo. "Parasita", de Bong Joon Ho, levou o prêmio principal da noite, Melhor Filme. Foi a primeira vez que um filme de língua não-inglesa foi premiado na categoria em 92 edições da cerimônia que premia o melhor do cinema mundial. "O Artista", vencedor em 2012, apesar de francês, é um filme mudo. Vale ressaltar que "Parasita" foi também o primeiro filme coreano a vencer a Palma de Ouro em Cannes.
Tudo corria dentro do esperado até o final da cerimônia. "Parasita" já tinha levado Roteiro Original e Filme Internacional, categorias nas quais era favorito, e perdido Edição, ironicamente categoria em que tinha vencido o prêmio do sindicato dos montadores de Hollywood. Enquanto isso, "1917" levava Fotografia, Mixagem de Som e Efeitos Visuais. Tudo previsível.
Após dois prêmios também aguardados, Joaquin Phoenix, por "Coringa", e Renée Zellweger, por "Judy", veio o primeiro indício de que alguma coisa seria diferente este ano. Bong Joon Ho levou o prêmio de Melhor Direção. Já era um feito e tanto para o diretor sul-coreano e o Oscar repetia o cenário do ano passado, quando premiou "Roma" Melhor Filme Estrangeiro (antigo nome da categoria) e Alfonso Cuarón como Melhor Diretor, mas deu o prêmio principal para o fraco "Green Book - O Guia".
Bong Joon Ho estava feliz da vida com tudo isso. Em seu discurso com o prêmio de Melhor Direção em mãos, homenageou Martin Scorsese ao lembrar frases que ouviu no início da carreira, e agradeceu Quentin Tarantino por sempre colocar seus filmes nas listas de melhores do ano mesmo quando ninguém dava bola. Foi ovacionado pelo auditório e encerrou com um "Agora vou beber até amanhã". A noite ainda lhe reservava algo maior... Jane Fonda anunciou "Parasita" como Melhor Filme e ninguém parecia acreditar.
Ao fim, "Parasita" levou quatro prêmios, "1917", três, "Ford vs. Ferrari", "Coringa" e "Era Uma Vez Em.... Hollywood", dois. "História de um Casamento" e "Adoráveis Mulheres" levaram um e "O Irlandês" saiu de mão abanando. Conheça os vencedores do Oscar 2020.
Filme
- "1917"
- "Parasita"
- "Ford vs Ferrari"
- "O irlandês"
- "Jojo Rabbit"
- "Coringa"
- "Adoráveis mulheres"
- "História de um casamento"
- "Era uma vez em... Hollywood"
Ator
- Antonio Banderas - "Dor e Glória"
- Leonardo DiCaprio - "Era uma vez em... Hollywood"
- Adam Driver - "História de um casamento"
- Joaquin Phoenix - "Coringa"
- Jonathan Pryce - "Dois papas"
Atriz
- Cynthia Erivo - “Harriet”
- Scarlett Johansson - “História de um casamento”
- Saoirse Ronan - “Adoráveis Mulheres”
- Charlize Theron - “O escândalo”
- Renée Zellweger - “Judy: Muito Além do Arco-Íris"
Diretor
- Martin Scorsese - "O irlandês"
- Todd Phillips - "Coringa"
- Sam Mendes - "1917"
- Quentin Tarantino - "Era uma vez em... Hollywood"
- Bong Joon Ho - "Parasita"
Atriz coadjuvante
- Kathy Bates - "O caso Richard Jewell"
- Laura Dern - "História de um casamento"
- Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"
- Florence Pugh - "Adoráveis mulheres"
- Margot Robbie - "O escândalo"
Ator coadjuvante
- Tom Hanks - "Um lindo dia na vizinhança"
- Anthony Hopkins - "Dois papas"
- Al Pacino - "O irlandês"
- Joe Pesci - "O irlandês"
- Brad Pitt - "Era uma vez em... Hollywood"
Roteiro adaptado
- "O irlandês" - Steven Zaillian
- "Jojo rabbit" - Taika Waititi
- "Coringa" - Todd Phillips e Scott Silver
- "Adoráveis mulheres" - Greta Gerwig
- "Dois papas" - Anthony McCarten
Roteiro original
- "Entre facas e segredos" - Rian Johnson
- "História de um casamento" - Noah Baumbach
- "1917" - Sam mendes e Krysty Wilson-Cairns
- "Era uma vez em... Hollywood" - Quentin Tarantino
- "Parasita" - Bong jooh Ho e Han Jin Won
Documentário
- "Indústria americana"
- "The cave"
- "Democracia em vertigem"
- "For Sama"
- "Honeyland"
Edição
- "Ford vs Ferrari"
- "O irlandês"
- "Jojo rabbit"
- "Coringa"
- "Parasita"
Fotografia
- "O irlandês"
- "Coringa"
- "O farol"
- "1917"
- "Era uma vez em... Hollywood"
Maquiagem e cabelo
- "O escândalo"
- "Coringa"
- "Judy: Muito além do arco-íris"
- "1917"
- "Malévola: Dona do mal"
Mixagem de som
- "Ad astra - Rumo às Estrelas"
- "Ford vs Ferrari"
- "Coringa"
- "1917"
- "Era uma vez em... Hollywood"
Edição de som
- "Ford vs ferrari"
- "Coringa"
- "1917"
- "Era uma vez em... Hollywood"
- "Star Wars: A ascensão Skywalker"
Curta-metragem
- “Brotherhood”
- “Nefta football club”
- “The neighbors’ window”
- “Saria”
- “A sister”
Figurino
- “O irlandês”
- “Jojo rabbit”
- “Coringa”
- “Adoráveis Mulheres”
- “Era uma vez em… Hollywood”
Canção original
- “I can’t let you throw yourself away” - “Toy Story 4” - Randy Newman
- “(I’m gonna) love me again” - “Rocketman” - Elton John e Bernie Taupin
- “I’m standing with you” - “Breakthrough” - Diane Warren
- “Into the unknown” - “Frozen 2” - Kristen Anderson-Lopez e Robert Loopez
- “Stand up” - “Harriet” - Joshuan Brian Campbell e Cynthia Erivo
Trilha original
- "Coringa" - Hildur Guadnotóttir
- "Adoráveis mulheres" - Alexandre Desplat
- "História de um casamento" - Randy Newman
- "1917" - Thomas Newman
- "Star Wars: A ascensão Skywalker" - John Williams
Animação
- "Como treinar seu dragão 3"
- "Perdi meu corpo"
- "Klaus"
- "Link perdido"
- "Toy story 4"
Curta de animação
- "Dcera (daughter)"
- "Hair love"
- "Kitbull"
- "Memorable"
- "Sister"
Curta documentário
- "In the absence
- "Learning to skateboard in a warzone"
- "Life overtakes me"
- "St Louis Superman"
- "Walk run cha-cha"
Filme internacional
- "Corpus christi" - Polônia
- "Honeyland" - Macedônia do Norte
- "Os miseráveis" - França
- "Dor e glória" - Espanha
- "Parasita" - Coreia do Sul
Design de produção
- "O irlandês"
- "Jojo Rabbit"
- "1917"
- "Era uma vez... em Hollywood"
- "Parasita"
Efeitos visuais
- "Vingadores: Ultimato"
- "O irlandês"
- "O rei leão"
- "1917"
- "Star Wars: A ascensão Skywalker"