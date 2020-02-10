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Oscar 2020

Oscar faz história e "Parasita" é o grande vencedor da noite. Confira a lista

O prêmio de "Parasita", de Bong Joon Ho, em Melhor Filme marca a primeira vez na História que um filme de língua não-inglesa leva o prêmio principal do Oscar. "Coringa"levou Melhor Ator, "1917" ficou com prêmios técnicos e "O Irlandês" saiu de mãos abanando

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 02:36

Públicado em 

10 fev 2020 às 02:36
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Crédito: Oscars
Quem acompanhou o Oscar na noite do último domingo certamente viu a História do cinema ganhar um novo capítulo. "Parasita", de Bong Joon Ho, levou o prêmio principal da noite, Melhor Filme. Foi a primeira vez que um filme de língua não-inglesa foi premiado na categoria em 92 edições da cerimônia que premia o melhor do cinema mundial. "O Artista", vencedor em 2012, apesar de francês, é um filme mudo. Vale ressaltar que "Parasita" foi também o primeiro filme coreano a vencer a Palma de Ouro em Cannes.
Tudo corria dentro do esperado até o final da cerimônia. "Parasita" já tinha levado Roteiro Original e Filme Internacional, categorias nas quais era favorito, e perdido Edição, ironicamente categoria em que tinha vencido o prêmio do sindicato dos montadores de Hollywood. Enquanto isso, "1917" levava Fotografia, Mixagem de Som e Efeitos Visuais. Tudo previsível.
Após dois prêmios também aguardados,  Joaquin Phoenix, por "Coringa", e Renée Zellweger, por "Judy", veio o primeiro indício de que alguma coisa seria diferente este ano. Bong Joon Ho levou o prêmio de Melhor Direção. Já era um feito e tanto para o diretor sul-coreano e o Oscar repetia o cenário do ano passado, quando premiou "Roma" Melhor Filme Estrangeiro (antigo nome da categoria) e Alfonso Cuarón como Melhor Diretor, mas deu o prêmio principal para o fraco "Green Book - O Guia".
 Bong Joon Ho estava feliz da vida com tudo isso. Em seu discurso com o prêmio de Melhor Direção em mãos, homenageou Martin Scorsese ao lembrar frases que ouviu no início da carreira, e agradeceu Quentin Tarantino por sempre colocar seus filmes nas listas de melhores do ano mesmo quando ninguém dava bola. Foi ovacionado pelo auditório e encerrou com um "Agora vou beber até amanhã". A noite ainda lhe reservava algo maior... Jane Fonda anunciou "Parasita" como Melhor Filme e ninguém parecia acreditar.
Ao fim, "Parasita" levou quatro prêmios, "1917", três, "Ford vs. Ferrari", "Coringa" e "Era Uma Vez Em.... Hollywood", dois. "História de um Casamento" e "Adoráveis Mulheres" levaram um e "O Irlandês" saiu de mão abanando. Conheça os vencedores do Oscar 2020.
Filme
Filme "Parasita", de Joon-ho Bong Crédito: Pandora Filmes/Divulgação
  • "1917"
  • "Parasita"
  • "Ford vs Ferrari"
  • "O irlandês"
  • "Jojo Rabbit"
  • "Coringa"
  • "Adoráveis mulheres"
  • "História de um casamento"
  • "Era uma vez em... Hollywood"
Ator
Joaquin Phoenix em Coringa: risada sinistra Crédito: Reprodução
  • Antonio Banderas - "Dor e Glória"
  • Leonardo DiCaprio - "Era uma vez em... Hollywood"
  • Adam Driver - "História de um casamento"
  • Joaquin Phoenix - "Coringa"
  • Jonathan Pryce - "Dois papas"
Atriz
Renée Zellweger como Judy Garland Crédito: Divulgação
  • Cynthia Erivo - “Harriet”
  • Scarlett Johansson - “História de um casamento”
  • Saoirse Ronan - “Adoráveis Mulheres”
  • Charlize Theron - “O escândalo”
  • Renée Zellweger - “Judy: Muito Além do Arco-Íris"
Diretor
  • Martin Scorsese - "O irlandês"
  • Todd Phillips - "Coringa"
  • Sam Mendes - "1917"
  • Quentin Tarantino - "Era uma vez em... Hollywood"
  • Bong Joon Ho - "Parasita"
Atriz coadjuvante
  • Kathy Bates - "O caso Richard Jewell"
  • Laura Dern - "História de um casamento"
  • Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"
  • Florence Pugh - "Adoráveis mulheres"
  • Margot Robbie - "O escândalo"
Ator coadjuvante
  • Tom Hanks - "Um lindo dia na vizinhança"
  • Anthony Hopkins - "Dois papas"
  • Al Pacino - "O irlandês"
  • Joe Pesci - "O irlandês"
  • Brad Pitt - "Era uma vez em... Hollywood"
Roteiro adaptado
Filme "Jojo Rabbit" Crédito: Fox Films/Divulgação
  • "O irlandês" - Steven Zaillian
  • "Jojo rabbit" - Taika Waititi
  • "Coringa" - Todd Phillips e Scott Silver
  • "Adoráveis mulheres" - Greta Gerwig
  • "Dois papas" - Anthony McCarten
Roteiro original
  • "Entre facas e segredos" - Rian Johnson
  • "História de um casamento" - Noah Baumbach
  • "1917" - Sam mendes e Krysty Wilson-Cairns
  • "Era uma vez em... Hollywood" - Quentin Tarantino
  • "Parasita" - Bong jooh Ho e Han Jin Won
Documentário
  • "Indústria americana"
  • "The cave"
  • "Democracia em vertigem"
  • "For Sama"
  • "Honeyland"
Edição
Ford vs. Ferrari Crédito: Divulgação
  • "Ford vs Ferrari"
  • "O irlandês"
  • "Jojo rabbit"
  • "Coringa"
  • "Parasita"
Fotografia
Cena do filme 1917 Crédito: Divulgação/Universal Pictures
  • "O irlandês"
  • "Coringa"
  • "O farol"
  • "1917"
  • "Era uma vez em... Hollywood"
Maquiagem e cabelo
  • "O escândalo"
  • "Coringa"
  • "Judy: Muito além do arco-íris"
  • "1917"
  • "Malévola: Dona do mal"
Mixagem de som
  • "Ad astra - Rumo às Estrelas"
  • "Ford vs Ferrari"
  • "Coringa"
  • "1917"
  • "Era uma vez em... Hollywood"
Edição de som
  • "Ford vs ferrari"
  • "Coringa"
  • "1917"
  • "Era uma vez em... Hollywood"
  • "Star Wars: A ascensão Skywalker"
Curta-metragem
  • “Brotherhood”
  • “Nefta football club”
  • “The neighbors’ window”
  • “Saria”
  • “A sister”
Figurino
  • “O irlandês”
  • “Jojo rabbit”
  • “Coringa”
  • “Adoráveis Mulheres”
  • “Era uma vez em… Hollywood”
Canção original
  • “I can’t let you throw yourself away” - “Toy Story 4” - Randy Newman
  • “(I’m gonna) love me again” - “Rocketman” - Elton John e Bernie Taupin
  • “I’m standing with you” - “Breakthrough” - Diane Warren
  • “Into the unknown” - “Frozen 2” - Kristen Anderson-Lopez e Robert Loopez
  • “Stand up” - “Harriet” - Joshuan Brian Campbell e Cynthia Erivo
Trilha original
  • "Coringa" - Hildur Guadnotóttir
  • "Adoráveis mulheres" - Alexandre Desplat
  • "História de um casamento" - Randy Newman
  • "1917" - Thomas Newman
  • "Star Wars: A ascensão Skywalker" - John Williams
Animação
Animação Toy Story 4 Crédito: Disney/Pixar
  • "Como treinar seu dragão 3"
  • "Perdi meu corpo"
  • "Klaus"
  • "Link perdido"
  • "Toy story 4"
Curta de animação
  • "Dcera (daughter)"
  • "Hair love"
  • "Kitbull"
  • "Memorable"
  • "Sister"
Curta documentário
  • "In the absence
  • "Learning to skateboard in a warzone"
  • "Life overtakes me"
  • "St Louis Superman"
  • "Walk run cha-cha"
Filme internacional
  • "Corpus christi" - Polônia
  • "Honeyland" - Macedônia do Norte
  • "Os miseráveis" - França
  • "Dor e glória" - Espanha
  • "Parasita" - Coreia do Sul
Design de produção
  • "O irlandês"
  • "Jojo Rabbit"
  • "1917"
  • "Era uma vez... em Hollywood"
  • "Parasita"
Efeitos visuais
  • "Vingadores: Ultimato"
  • "O irlandês"
  • "O rei leão"
  • "1917"
  • "Star Wars: A ascensão Skywalker"

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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