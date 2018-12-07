Os valores e ensinamentos do livro mais traduzido e vendido no mundo

Esmael Almeida*

O Dia da Bíblia, celebrado sempre no segundo domingo de dezembro, foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser comemorada em 1850, quando chegaram da Europa e dos EUA os primeiros missionários. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo.

E graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado pela entidade, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado no segundo domingo de dezembro e ao longo de toda a semana que antecede a data. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país, graças à Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo território nacional.

Embora haja resistência da inclusão da Bíblia nas escolas, nos Poderes Públicos e em alguns outros locais e segmentos da nossa sociedade, digo como parlamentar cristão, nascido em lar onde a Palavra foi sempre regra de fé e prática, que não há livro que seja mais fascinante, coerente, poético, científico, transbordante de sabedoria e mais completo do que a Bíblia Sagrada, totalmente inspirada por nosso Senhor. Em Isaias 40:22, podemos ler uma de suas milhares verdades. “Ele é o que está assentado sobre o Globo da Terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos; Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar...”.

Poderia se perguntar: Como, no ano 700 a.C, sabia Isaias que a terra era redonda. Os cientistas daquela época pensavam que a terra fosse plana. A Terra foi descoberta ser redonda apenas no início dos anos de 1500. Como Isaias sabia de algo que foi descoberto pela Ciência 2000 anos mais tarde? E esta mesma Bíblia, texto religioso de maior valor para o Cristianismo, é o livro mais vendido de todos os tempos, tendo alcançado a venda de cerca de 5 bilhões de exemplares. Outro recorde atingido é o fato de ser o volume mais traduzido: o livro já ganhou versões em mais de 2 mil línguas e dialetos.

Por estas e outras milhares de razões é que a nossa fé nas verdades bíblicas é inegociável. Seus valores e princípios são o que norteiam nossa vida familiar, profissional e política. Nos textos bíblicos encontramos a razão de ser, de existir, de viver uma vida embasada naquilo que eles recomendam e não naquilo que o homem natural acha e defende. Bendito seja o Senhor por ter deixado ensinamentos tão importantes para a vida de cada um de nós.