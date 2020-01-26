Orquestra apresenta sucessos do Balão Mágico em Vitória

Os clássicos de uma das mais famosas bandas infantis nacionais, que embalaram crianças e adultos nos anos 80 e continuam fazendo sucesso até os dias de hoje, serão executados em formato sinfônico no próximo dia 6 de fevereiro, no Centro Cultural Sesc Glória. Com regência de Felipe Prazeres, aapresentará o concerto inédito em Vitória “com músicas como “Superfantástico” e “Amigos do Peito”, que ficaram famosas nas vozes deda Turma do Balão Mágico. Além de Vitória, a Petrobras Sinfônica apresenta o concerto em São Paulo (capital, Teatro Opus) e Santos (Teatro Municipal Brás Cubas). O projeto pretende democratizar a música clássica e renovar o público do gênero.