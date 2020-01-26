Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Orquestra apresenta sucessos do Balão Mágico em Vitória
Renata Rasseli

Orquestra apresenta sucessos do Balão Mágico em Vitória

Músicas como “Superfantástico” e “Amigos do Peito” serão executados em formato sinfônico no dia 6 de fevereiro, no Sesc Glória

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

26 jan 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Orquestra Petrobras Sinfônica Crédito: Divulgação
Os clássicos de uma das mais famosas bandas infantis nacionais, que embalaram crianças e adultos nos anos 80 e continuam fazendo sucesso até os dias de hoje, serão executados em formato sinfônico no próximo dia 6 de fevereiro, no Centro Cultural Sesc Glória. Com regência de Felipe Prazeres, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresentará o concerto inédito em Vitória “Balão Mágico Sinfônico”, com músicas como “Superfantástico” e “Amigos do Peito”, que ficaram famosas nas vozes de Simony e Jairzinho, da Turma do Balão Mágico. Além de Vitória, a Petrobras Sinfônica apresenta o concerto em São Paulo (capital, Teatro Opus) e Santos (Teatro Municipal Brás Cubas). O projeto pretende democratizar a música clássica e renovar o público do gênero.

NOITE DE BOA MESA EM VILA VELHA

Emerson Cabral e Ueber Moreira: recebendo amantes da boa mesa para noite de pizza, em Jaburuna, Vila Velha Crédito: Monica Zorzanelli
Fátima e Patrick Canal Crédito: Monica Zorzanelli
Laercio Ferraciolli e Anginha Buaiz, Elissa Ammar e Maurício Frota Crédito: Monica Zorzanelli
Giovanna e André Rosa Crédito: Monica Zorzanelli
Vanessa Endringer e Juarez Rezena Jr. Crédito: Monica Zorzanelli

Veja Também

Itaúnas ganha espaço para festas e  eventos ao ar livre

Restaurante premiado do ES reúne vips em noites do verão 2020

Jônice Tristão vai comemorar 90 anos com festa na Aldeia

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Gastronomia Música Verão no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados