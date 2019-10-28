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Leonel Ximenes

Oposição ganha Sindicato dos Ferroviários e derrota deputada

Wagner Xavier venceu,  por 2.071 votos contra 1.928, o atual presidente João Batista, apoiado por Janete de Sá (PMN)

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 15:11

Públicado em 

28 out 2019 às 15:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Wagner Xavier é maquinista da Vale há 17 anos Crédito: Divulgação
Fim de uma era. Depois de 24 anos no comando do poderoso Sindicato dos Ferroviários (Sindfer ES/MG), João Batista Cavaglieri perdeu a eleição para o maquinista de pátio Wagner Xavier, eleito presidente da entidade para os próximos quatro anos. Foi uma derrota também da deputada Janete de Sá (PMN), que há mais de 20 anos apoia o grupo político que perdeu a reeleição.
A chapa da oposição liderada por Wagner Xavier venceu a disputa por 2.071 votos contra 1.928 dados a João Batista. A apuração foi encerrada na madrugada de hoje (28), no Álvares Cabral.
A eleição de Wagner representa também uma vitória política para a CUT, sobretudo o braço sindical do grupo político que elegeu Jackeline Rocha à presidência estadual do PT, há quase dez dias.

A PROMESSA

“Essa vitória é de todos os trabalhadores ferroviários ativos e aposentados”, dedicou Wagner, às 4h30 da madrugada, logo após a divulgação do resultado da eleição do Sindfer. “Vamos fazer uma representação transparente, democrática e próxima do trabalhador”, prometeu.
A dúvida, agora, é sobre quem irá conduzir as negociações salariais com a Vale, que começam amanhã (29), em Belo Horizonte (MG). Já há um movimento interno no sindicato para se antecipar a posse, prevista pelo estatuto para ocorrer apenas em maio do ano que vem.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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