Oposição ganha Sindicato dos Ferroviários e derrota deputada

Wagner Xavier é maquinista da Vale há 17 anos Crédito: Divulgação

Fim de uma era. Depois de 24 anos no comando do poderoso Sindicato dos Ferroviários (Sindfer ES/MG), João Batista Cavaglieri perdeu a eleição para o maquinista de pátio Wagner Xavier, eleito presidente da entidade para os próximos quatro anos. Foi uma derrota também da deputada Janete de Sá (PMN), que há mais de 20 anos apoia o grupo político que perdeu a reeleição.

A chapa da oposição liderada por Wagner Xavier venceu a disputa por 2.071 votos contra 1.928 dados a João Batista. A apuração foi encerrada na madrugada de hoje (28), no Álvares Cabral.

A eleição de Wagner representa também uma vitória política para a CUT, sobretudo o braço sindical do grupo político que elegeu Jackeline Rocha à presidência estadual do PT, há quase dez dias.

A PROMESSA

“Essa vitória é de todos os trabalhadores ferroviários ativos e aposentados”, dedicou Wagner, às 4h30 da madrugada, logo após a divulgação do resultado da eleição do Sindfer. “Vamos fazer uma representação transparente, democrática e próxima do trabalhador”, prometeu.