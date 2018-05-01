Operações com carros no Porto de Vitória caem menos

Movimentação de carro no Porto de Vitória: expectativa é que as operações aumentem em 2018. Crédito: Divulgação

A movimentação de carros no Porto de Vitória caiu pelo segundo ano consecutivo, mas teve seu ritmo de queda diminuído em 2017. A redução foi de 8% em relação a 2016. O índice anterior foi de –63%, na comparação com 2015. A expectativa do setor portuário é que esse cenário comece a mudar, depois do fim do Inovar-Auto em 31 de dezembro de 2017, que limitava a importação de veículos.

Chineses em destaque

A movimentação de granéis sólidos foi o grande destaque de 2017, com aumento de 21%, na comparação com 2016. Segundo o Sindicato dos Operadores Portuários do ES (Sindiopes), entre os responsáveis por esse crescimento foram os chineses, principais compradores do minério de ferro brasileiro.

Agonizante

O terminal Vila Velha do Transcol faz jus ao nome: está em estado terminal.

Ócio lucrativo

Segundo o Ministério do Turismo, os feriados prolongados do Dia do Trabalho e de Corpus Christi (31/5) irão injetar R$ 9 bilhões na economia brasileira. Se o Espírito Santo abocanhar pelo menos 2% dessa bolada, já dá pra comemorar.

O folgado

No domingo, um Mercedes reluzente zero-quilômetro ocupava duas faixas no estacionamento de um shopping de Vitória. “O motorista deve ter ficado com medo de arranharem o carro”, conclui a leitora da coluna que viu a cena.

Ensinando a pescar

O prefeito de Nova Venécia, Lubiana Barrigueira (PSB), publicou em um grupo uma foto dele com uma fieira de peixes mostrando que é bom de pescaria. O deputado Lelo Coimbra (MDB) não perdeu a piada e perguntou: “Comprou onde?”.

Quase dono

Detentor de 0,028339% das ações, Arnaldo Amorim dos Santos, empregado de carreira aposentado da Cesan, tornou-se o segundo maior acionista minoritário da companhia.

O cliente sofre

Dependendo do dia e do horário, é quase impossível conseguir carro de alguns aplicativos. É que um dos concorrentes oferece mais vantagens aos motoristas, que acabam desativando o app do rival ao qual também presta serviço.

Ultra-enigmático

De olho em Joaquim Barbosa: ele gosta de falar meio empolado, mas, no fundo, não quer dizer nada. A última é o conceito de “ultraliberal”. O que vem a ser isso, gente?

Preguiça oficial

Na semana do Trabalho, o Congresso Nacional não quer saber de... trabalhar!

Sem rumo

O PT capixaba ainda não tem ideia de quem vai lançar para o governo do Estado e o Senado. Se lançar. Aliás, pelo andar da carruagem a esquerda não terá um candidato competitivo ao Palácio Anchieta.

Outubro vem aí

O deputado Gilsinho Lopes (PR) espalha convite para a solenidade de “início da emissão de documento veicular”, amanhã, no Detran de Anchieta. Em ano eleitoral tem solenidade pra tudo.

Constatação

Primeiro de Maio sem a grana fácil do imposto sindical é mais austero. E realista.

Leiam, leiam, leiam

Preparem os livros: a 5ª Feira Literária Capixaba (Flic-ES) será realizada de 23 a 27 de maio no campus da Ufes, em Goiabeiras.

Arte na rua

A Rua das Artes da Prainha, no próximo domingo, terá uma novidade: deixa a Rua Luíza Grinalda e passa a ser realizada na Rua Vinte e Três de Maio.

Na terra da rinha

O senador Ricardo Ferraço é um dos convidados, como palestrante, do Brazil Forum UK 2018. Será neste sábado e domingo na London School of Economics and Political Science e na Universidade de Oxford. O tema do fórum são os 30 anos da Constituição Federal.

Do ES para o mundo

A pintora Angela Gomes é tema de reportagem de duas páginas da Revista “Artei Naive din România”, referência em arte naif na Romênia. Em maio, a artista plástica expõe na Polônia.

Cidade limpa

A Prefeitura de Vitória está instalando 2 mil lixeiras. Agora cabe as cidadãos usá-las e, principalmente, preservá-las.





Alô, eleitor!