Operação Voto Livre: conexões políticas

Crédito: Amarildo

Por enquanto, os dois únicos investigados formalmente na Operação Queda... perdão, Voto Livre são o autor da notícia considerada falsa pela Polícia Federal (PF), Evandro Figueiredo, e o responsável pelo site “capixabao.com”, Arnóbio Paganotto. Mas a procedência da “pesquisa eleitoral do PSD”, sobre a qual ainda pairam dúvidas, e a rede de conexões políticas de Evandro trazem outros personagens ao palco desta história.

Exonerado ontem, Evandro estava lotado desde maio de 2017 como “assessor especial” comissionado na Secretaria de Estado de Esportes (Sesport). Chefiada por Roberto Carneiro (PRB), a pasta virou QG político do grupo do deputado estadual Amaro Neto dentro do governo Paulo Hartung. Amaro é pré-candidato a senador com o apoio do Palácio Anchieta.

Carneiro é aliado de primeiríssima hora de Amaro. O secretário acaba de assumir a presidência estadual do PRB – o ex-presidente da sigla, Devanir Ferreira, é subsecretário administrativo na mesma pasta. Na tarde de quarta-feira, no exato instante em que o delegado Vitor Soares explicava a operação em entrevista coletiva, Amaro, Carneiro e Devanir estavam juntos em Brasília para a assinatura da ficha de filiação do deputado ao PRB, endossada pelo presidente nacional do partido, o ex-ministro da Indústria e Comércio Exterior Marcos Pereira.

O próprio Evandro também é politicamente ligado a Amaro Neto, de quem já foi assessor na Assembleia Legislativa, de fevereiro a abril de 2017, quando tranferiu-se e acomodou-se na Sesport. Nos bastidores, Evandro age como um dos articuladores políticos do deputado. À reportagem de A GAZETA, Amaro negou ontem ter sido responsável pela indicação política de Evandro para cargo comissionado na Sesport. Quem foi então?

Amaro, por sua vez, faz parte do mesmo grupo político que tem entre seus expoentes o secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos da Fonseca Júnior – por conseguinte, também Neucimar Fraga. Zé Carlinhos, como é mais conhecido, e Neucimar são os números 1 e 2 na cadeia de comando estadual do PSD, o partido que, em tese, contratou a pesquisa citada na notícia publicada por Evandro no site “capixabao.com”. Vale lembrar que, de acordo com a notícia, considerada fraudulenta pela PF e já retirada do ar, a pesquisa apontava Hartung na dianteira na eleição ao governo do Estado e Amaro sobrando na projeção para o Senado.

Nos últimos dois anos, o mesmo grupo político ganhou espaço considerável tanto no Executivo estadual como na Assembleia Legislativa. No início de 2017, o governador Paulo Hartung chegou a oferecer o comando da Sesport para o próprio Amaro. Ele, porém, preferiu permanecer na Assembleia e indicou para o cargo o vereador de Vitória Max da Mata (PDT), à época também muito unido ao mesmo grupo político. Meses depois, em agosto de 2017, a pasta passou para as mãos de Roberto Carneiro.

Antes de assumir a Sesport, Carneiro foi subchefe da Casa Civil de Hartung (2015/2016) e diretor-geral da Assembleia Legislativa. Entre os dois cargos, disputou a eleição municipal como vice na chapa de Amaro a prefeito de Vitória.

Portanto...

Evandro é muito ligado a Carneiro e a Amaro Neto, que é muito ligado a Zé Carlinhos, que é muito ligado a Neucimar, que, diga-se de passagem, chegou a compartilhar o conteúdo produzido por Evandro, como a coluna antecipou ontem no Gazeta Online. O círculo se fecha.

Carneiro e Evandro

Até o início deste mês, Roberto Carneiro (agora no PRB) era filiado ao PDT, sigla pela qual participou das eleições de 2016 como vice de Amaro a prefeito da Capital. No mesmo pleito, Evandro Figueiredo disputou vaga na Câmara de Vitória, pelo mesmo PDT. Filiou-se à então legenda de Carneiro no dia 31 de março de 2016, perto do fim do prazo para poder concorrer àquela eleição municipal. Obteve 1.353 votos, ficando como 2º suplente do partido, que elegeu dois vereadores – um deles, adivinhem, Max da Mata, outro membro do mesmo “clube”.

Dança das cadeiras

Com a ida do deputado federal Jorge Silva (ex-PHS) para a presidência estadual do SDD, o ex-vereador de Vitória Rogerinho Pinheiro foi “promovido” de vice-presidente para presidente do PHS no Estado. Agora vai!

“Quadrilha” (de Drummond, gente!)

Manato presidia o SDD, que agora é presidido por Jorge Silva, que era o presidente do PHS, que agora é presidido por Rogerinho Pinheiro, que não era presidente de ninguém.

Governo grilado

A oposição perdeu de vez o respeito pelo governo na Assembleia. O presidente da CPI da Grilagem, Euclério Sampaio (quase no PSB), convocou o assessor especial da Secretaria de Governo, Neivaldo Bragato, e o secretário estadual de Obras, Paulo Ruy Carnelli, para deporem à comissão, respectivamente nos dias 11 de abril e 18 de abril, “sob pena de ser providenciada a sua condução coercitiva”.

Terreno na Lua?