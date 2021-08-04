Quinta (5) agitada e com mais chances de medalhas para o Brasil em Tóquio

Chegando na reta final das Olimpíadas de Tóquio, o número de participações de atletas brasileiros está ficando cada dia menor. Isso não significa, porém, que ainda não há chances de medalhas para o Brasil: nesta quinta-feira (5), teremos duas medalhas em disputa, na marcha atlética de 20km e no decatlo. Para ninguém perder nenhum detalhe, A Gazeta traz a agenda completa de competições. Confira abaixo:
ATLETISMO
Decatlo - Masculino
- Salto com vara (8ª prova): 00h45
- Lançamento de dardo (9ª prova): 7h15
- 1500m rasos (FINAL): 9h40
Marcha Atlética 20km - Masculino, FINAL
- 4h30
PENTATLO MODERNO
Individual - Feminino
- Esgrima (ranqueamento): 1h
VÔLEI DE QUADRA
Brasil x Atletas da Rússia - Masculino, semifinal
- 1h
BOXE
Beatriz Ferreira x Mira Potkonen (FIN) - Feminino, peso leve, semifinal
- 2h15
Hebert Conceição x Gleb Bakshi (ROC) - Masculino, peso médio, semifinal
- 3h18
CANOAGEM VELOCIDADE
C1 1000m - Masculino, classificatórias
- 21h44