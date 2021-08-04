  Quinta (5) agitada e com mais chances de medalhas para o Brasil em Tóquio
Quinta (5) agitada e com mais chances de medalhas para o Brasil em Tóquio

No vôlei, Brasil e Rússia duelam por uma vaga na semifinal olímpica assim como ocorreu no feminino. Canoagem e boxe também trazem bons cenários para o Brasil ao longo do dia

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 20:45

Daniel Pasti

Vôlei masculino enfrentará a Rússia na semifinal em Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
Chegando na reta final das Olimpíadas de Tóquio, o número de participações de atletas brasileiros está ficando cada dia menor. Isso não significa, porém, que ainda não há chances de medalhas para o Brasil: nesta quinta-feira (5), teremos duas medalhas em disputa, na marcha atlética de 20km e no decatlo. Para ninguém perder nenhum detalhe, A Gazeta traz a agenda completa de competições. Confira abaixo:

ATLETISMO

Decatlo - Masculino
  • Salto com vara (8ª prova): 00h45
  • Lançamento de dardo (9ª prova): 7h15
  • 1500m rasos (FINAL): 9h40
Brasil estará na final da marcha atlética de 20km
Brasil estará na final da marcha atlética de 20km Crédito: Wander Roberto/COB
Marcha Atlética 20km - Masculino, FINAL
  • 4h30

PENTATLO MODERNO

Individual - Feminino
  • Esgrima (ranqueamento): 1h
Lucão do vôlei usa máscara durante as Olimpíadas
Seleção masculina de vôlei encara a Rússia nas semifinais Crédito: Reprodução/ Getty Images

VÔLEI DE QUADRA

Brasil x Atletas da Rússia - Masculino, semifinal
  • 1h

BOXE

Beatriz Ferreira x Mira Potkonen (FIN) - Feminino, peso leve, semifinal
  • 2h15
Beatriz Ferreira está nas quartas de final do boxe em Tóquio
Beatriz Ferreira está na semifinal do boxe em Tóquio Crédito: Gaspar Nóbrega / COB
Hebert Conceição x Gleb Bakshi (ROC) - Masculino, peso médio, semifinal
  • 3h18
Canoagem
Isaquias Queiroz remará na canoagem velocidade pelo Brasil Crédito: Jonne Roriz

CANOAGEM VELOCIDADE

C1 1000m - Masculino, classificatórias
  • 21h44

Veja Também

Brasil vira sobre russas e está na semifinal do vôlei feminino nas Olimpíadas

Rebeca Andrade vai ser a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento

Brasil vai à grande final, mas fica fora do pódio no skate park da Olimpíada

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

