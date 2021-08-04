Brasil vai à grande final, mas fica fora do pódio no skate park da Olimpíada

O Brasil foi à final do skate park, mas não conseguiu medalhas na modalidade entre as mulheres Crédito: Miriam Jeske/COB

O Brasil chegou à final feminina do skate park da Olimpíada de Tóquio (Japão), mas Dora Varella e Yndiara Asp ficaram fora do pódio, na madrugada desta quarta-feira (4) no Parque de Esportes Urbanos de Ariake.

Entre as oito participantes da grande decisão, Dora Varella ficou na 7ª posição, com 40,42 pontos que alcançou em sua primeira volta. Já Yndiara Asp terminou na última posição, com 37,34 pontos.