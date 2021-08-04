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Primeira participação

Brasil vai à grande final, mas fica fora do pódio no skate park da Olimpíada

Entre as oito participantes da grande decisão, Dora Varella ficou na 7ª posição, com 40,42 pontos que alcançou em sua primeira volta. Já Yndiara Asp terminou na última posição, com 37,34 pontos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 ago 2021 às 10:03

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 10:03

Olimpíadas
O Brasil foi à final do skate park, mas não conseguiu medalhas na modalidade entre as mulheres Crédito: Miriam Jeske/COB
O Brasil chegou à final feminina do skate park da Olimpíada de Tóquio (Japão), mas Dora Varella e Yndiara Asp ficaram fora do pódio, na madrugada desta quarta-feira (4) no Parque de Esportes Urbanos de Ariake.
Entre as oito participantes da grande decisão, Dora Varella ficou na 7ª posição, com 40,42 pontos que alcançou em sua primeira volta. Já Yndiara Asp terminou na última posição, com 37,34 pontos.
O ouro ficou com uma atleta do Japão, Sakura Yosozumi, com 60,09 pontos. A prata ficou com outra atleta local, Kokona Hiraki, de apenas 12 anos e que conseguiu 59,04. Já a terceira posição ficou com a sensação britânica Sky Brown, de 13 anos, com 56,47 pontos.

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